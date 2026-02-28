Δημοφιλή
Μπενίτεθ: «Μου αρέσει να είμαι σε αυτή τη θέση»
Για το σημαντικό εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τον Άρη, τις δυσκολίες της συγκεκριμένης αναμέτρησης, αλλά και το απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα των Πράσινων σε Ελλάδα και Ευρώπη μίλησε ο Ράφα Μπενίτεθ. Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο προπονητής του Τριφυλλιού: Δεν υπήρξε πολύ χρόνος για χαρά. Είστε αναγκασμένοι να αφήσετε πίσω σας την ευρωπαϊκή […]
Λαρεντζάκης: «Πρέπει να δούμε και τι άλλο έφταιξε, ώστε να πάμε ακόμη πιο έτοιμοι στην Ποντγκόριτσα»
Σύνθημα αντίδρασης έστειλε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης της Εθνικής με το Μαυροβούνιο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε την πρώτη του ήττα σε τρεις αγωνιστικές στον 2ο όμιλο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη λύγισε με 65-67 από το Μαυροβούνιο στη «Sunel Arena» (27/2), σε ένα παιχνίδι […]
Το γκολ του Κούστα που επανέφερε τον Ηρακλή στην Stoiximan Super League
Ο Ηρακλής πανηγύρισε μια τεράστια επιτυχία στην Καρδίτσα, επικρατώντας της Αναγέννησης με 1-0 και εξασφαλίζοντας την επιστροφή του στη Stoiximan Super League. Καθοριστικός πρωταγωνιστής ήταν ο Κρίστιαν Κούστα. Ο επιθετικός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 84ο λεπτό, με το σκορ στο 0-0, και μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα με κοντινή προβολή, δίνοντας προβάδισμα στον […]
Συγκλονίζει πατέρας παίκτη του Άρη στα «ΝΕΑ»: «Ακούγαμε τις βόμβες -Πώς θα έπαιζαν τα παιδιά με αυτές τις συνθήκες;»
Ο Άρης Παπαδόπουλος, πατέρας του αρχηγού της ομάδας του Άρη που βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για το NextGen της Euroleague, μιλάει στα «ΝΕΑ» για την κατάσταση στην περιοχή
Πρωταθλητής ο Ηρακλής – Επιστροφή στη Stoiximan Super League μετά από 9 χρόνια
Ο Ηρακλής κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2, επικρατώντας με 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας στη Θεσσαλία. Με τη νίκη αυτή, σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Νίκης Βόλου, «κλείδωσε» την άνοδο στη Stoiximan Super League και επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από εννέα χρόνια. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται […]