Ο Ηρακλής πανηγύρισε μια τεράστια επιτυχία στην Καρδίτσα, επικρατώντας της Αναγέννησης με 1-0 και εξασφαλίζοντας την επιστροφή του στη Stoiximan Super League.

Καθοριστικός πρωταγωνιστής ήταν ο Κρίστιαν Κούστα. Ο επιθετικός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 84ο λεπτό, με το σκορ στο 0-0, και μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα με κοντινή προβολή, δίνοντας προβάδισμα στον Γηραιό στο πιο κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης.

Το σκορ δεν άλλαξε έως το τελευταίο σφύριγμα (90+4’), με το γκολ του να αποδεικνύεται «χρυσό» και να χαρίζει και μαθηματικά την άνοδο στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η στιγμή, πάντως, δεν ολοκληρώθηκε χωρίς ένταση. Ο Κούστα είχε ήδη αντικρίσει την κίτρινη κάρτα και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών έβγαλε τη φανέλα του, βλέποντας δεύτερη κίτρινη και, συνεπώς, την αποβολή. Παρόλα αυτά, μέσα σε τέσσερα λεπτά συμμετοχής πρόλαβε να γράψει το όνομά του δίπλα σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.