Πανευτυχής ήταν ο Γιώργος Πετράκης στις δηλώσεις του μετά την μαθηματική άνοδο του Ηρακλή στη Super League

Ο τεχνικός του Γηραιού τόνισε εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του, που εκείνος και οι παίκτες του κατόρθωσαν να συνδέσουν το όνομα τους με αυτή την ιστορική επιτυχία.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα του Action24

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γράφουμε το δικό μας όνομα ξεχωριστά σε αυτή την ιστορική επάνοδο του Ηρακλή εκεί που ανήκει. Η ιστορία γράφεται. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Δείξαμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, είχαμε μεγάλη πίστη, όλοι έκαναν το καλύτερο δυνατό. Εισπράξαμε αυτό που δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε εδώ».