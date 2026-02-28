Δύσκολες ώρες βιώνουν δύο καλαθοσφαιριστές της Παρτίζαν, οι οποίοι παραμένουν στο Ντουμπάι αδυνατώντας να επιστρέψουν στο Βελιγράδι, εξαιτίας της πολεμικής έντασης που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχονται επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η λειτουργία των αεροδρομίων και να έχει κλείσει ο εναέριος χώρος. Η κατάσταση επηρεάζει χιλιάδες ταξιδιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή για τουρισμό ή επαγγελματικούς λόγους.

Οι παίκτες που δεν μπορούν να αναχωρήσουν

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από ισραηλινά και σερβικά μέσα, πρόκειται για τους Σέικ Μίλτον και Ντίλαν Οσετκόφσκι. Οι δύο Αμερικανοί εκμεταλλεύτηκαν τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω των «παραθύρων» της FIBA για ολιγοήμερες διακοπές εκτός Ευρώπης.

Η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης τούς βρήκε στο Ντουμπάι, με αποτέλεσμα να παραμείνουν εγκλωβισμένοι, χωρίς δυνατότητα επιβίβασης σε πτήση επιστροφής. Όπως και πολλοί άλλοι ταξιδιώτες, αναμένουν την επαναλειτουργία των αεροπορικών διαδρομών.

Σε επιφυλακή η Παρτίζαν

Η διοίκηση της Παρτίζαν βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τους δύο αθλητές όσο και με τις αρμόδιες προξενικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους και να οργανωθεί η επιστροφή τους στη Σερβία μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με την ομάδα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις έως ότου καταστεί εφικτή η ασφαλής μετακίνησή τους.