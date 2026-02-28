Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για να συγχαρεί την ομάδα πόλο ανδρών της συλλόγου, μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Stoiximan Final Four του Κυπέλλου.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 13-12 στον τελικό και πανηγύρισαν μια ακόμη σημαντική επιτυχία, με την ΠΑΕ να εκφράζει δημόσια τα θερμά της συγχαρητήρια για την εξαιρετική εμφάνιση και την κατάκτηση του τίτλου.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ανδρική ομάδα πόλο του συλλόγου, για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Θρύλος του ελληνικού αθλητισμού έφτασε τους 341 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, κατακτώντας παράλληλα το 27ο κύπελλο Ελλάδας στο Πόλο Ανδρών στην ιστορία του συλλόγου.