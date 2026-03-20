Την ελληνική ομάδα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου αποτελούν πέντε άνδρες και δύο γυναίκες και πρώτος μπαίνει στη μάχη ο Ανδρέας Πανταζής στον τελικό του τριπλούν. Από αυτούς οι δύο βασικοί διεκδικητές είναι οι δύο Ολυμπιονίκες της ομάδας, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο Καραλής με το τρομερό 6,17 που πέτυχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Παιανίας, έχει την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα, πίσω από το 6,31 του Ντουπλάντις και κυρίως απέδειξε ότι μπορεί να νικήσει τον Σουηδό σούπερ σταρ.

Μπορεί στο μίτινγκ που έγινε στη Ουψάλα πριν από λίγες ημέρες να έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό με 5,80 αλλά ο Μανόλο είναι σε καλή κατάσταση, έχει κίνητρο και θέληση να φτάσει ακόμα πιο ψηλά.

Μία θέση στο βάθρο θεωρείται λοιπόν δεδομένη για τον Ελληνα άλτη του επί κοντώ, καθώς ο επόμενος στη λίστα των καλύτερων φετινών επιδόσεων είναι ο Νορβηγός Γκούτορμσεν μρ 6,06 και οι υπόλοιποι γύρω από 6 μέτρα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι και αυτός ένα από τα φαβορί για μετάλλιο και καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του Πρωταθλητή Κόσμου που κατέκτησε στις διοργανώσεις του 2022 και του 2024. Μόνο που αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, καθώς θα αντιμετωπίσει δύο ιδιαίτερα φορμαρισμένους εφέτος αθλητές.

Ο Βούλγαρος Σαραμπογιούκοβ έχει φτάσει στα 8,45 με την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο και φυσικά ατομικό ρεκόρ, ενώ ο Ιταλός Φουρλάνι ακολουθεί με 8,39. Ο Μίλτος έχει την τέταρτη καλύτερη επίδοση από όσους συμμετάσχουν στον τελικό με 8,27, πίσω και από τον Πορτογάλο Μπαλτέ που πάει στο Τόρουν με φετινό άλμα 8,32.

Όλα αυτά βέβαια δεν λένε τίποτα στον Μίλτο που είναι ο κορυφαίος άλτης του μήκους την τελευταία εξαετία στον κόσμο, ενώ στους μεγάλους αγώνες βγάζει πάντα τον καλύτερο του εαυτό και είναι ικανός στο τελευταίο άλμα, να εξουδετερώσει όλους τους αντιπάλους του.

Το σίγουρο είναι ότι θα δοθεί μεγάλη μάχη στον τελικό του μήκους, ίσως από τις πιο σημαντικές σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Από εκεί και πέρα, από τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής ομάδας, η Αναστασία Ντραγκομίροβα στο πένταθλο έχει την 9η καλύτερη επίδοση από τις άλλες φιναλιστ και ο Αντώνης Μέρλος την 10η στο άλμα εις ύψος.

Δείτε αναλυτικά τις ημέρες και τις ώρες των ελληνικών συμμετοχών:

Παρασκευή 20/3

Απόγευμα

20.35 Τριπλούν (Α) Τελικός – Ανδρέας Πανταζής

Σάββατο 21/3

Πρωί

11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ. – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος

12.05 60 μ. (Γ) πρ. – Ραφαέλα Σπανουδάκη

13.15 Ύψος (Α) Τελικός – Αντώνης Μέρλος

Απόγευμα

19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός – Eμμανουήλ Καραλής

20.48 60 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)

21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη (αν προκριθεί)

22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)

22.20 60 μ. (Γ) Τελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη, (αν προκριθεί)

Κυριακή 22/3

Πρωί

11.05 60 μ. εμπ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

11.43 Ύψος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

14.21 Σφαιροβολία πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

Απόγευμα

18.40 Μήκος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

20.12 Μήκος (Α) Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου

21.03 800 μ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα