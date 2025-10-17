Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) εξέφρασε τη βαθιά της απογοήτευση για την απόφαση της Ινδονησίας να απαγορεύσει τη συμμετοχή Ισραηλινών αθλητών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, παρά τις εντατικές προσπάθειες που έγιναν για να βρεθεί λύση.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη διοργάνωση, καθώς οι αθλητές του δεν έλαβαν βίζες, με την Ομοσπονδία Γυμναστικής της χώρας να χαρακτηρίζει την εξέλιξη «σοκαριστική και οδυνηρή». Η ινδονησιακή κυβέρνηση είχε ήδη ανακοινώσει πως αρνήθηκε τη χορήγηση βίζας στους Ισραηλινούς, επικαλούμενη αντιδράσεις που συνδέονται με τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα.

Η απόφαση αυτή στέρησε από το Ισραήλ τη δυνατότητα συμμετοχής στη διοργάνωση που ξεκινά την Κυριακή (19/10) στην Τζακάρτα, σε μια χώρα με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό παγκοσμίως και χωρίς διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

«Από τη στιγμή που ενημερωθήκαμε για την κατάσταση, ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG), τον εκπρόσωπό μας στην Ινδονησία και την κυβέρνηση, προσπαθώντας να βρεθεί λύση. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν», ανέφερε η ΔΟΕ σε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας «βαθιά λύπη», ειδικά μετά τις πρόσφατες ειρηνευτικές προσπάθειες στην Αίγυπτο, στις οποίες συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ινδονησίας.

Η Επιτροπή υπενθύμισε ότι ο Ολυμπιακός Χάρτης επιβάλλει ίση μεταχείριση και ελεύθερη συμμετοχή όλων των αθλητών, χωρίς διακρίσεις ή πολιτικούς περιορισμούς. Παρ’ όλα αυτά, ο υπουργός Νομικών Υποθέσεων της Ινδονησίας, Γιούσριλ Ιχζά Μαχέντρα, υποστήριξε πως η απόφαση για τη μη έκδοση βίζας ελήφθη έπειτα από πιέσεις θρησκευτικών οργανώσεων και την έγκριση της κυβέρνησης της Ινδονησίας.