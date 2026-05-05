Ο Άρμαντ Ντουμπλάντις, ένας από τους κορυφαίους αθλητές του στίβου παγκοσμίως, απέδειξε ότι μπορεί να ξεχωρίσει και εκτός αγωνιστικών χώρων. Ο Σουηδός επικοντιστής έδωσε το «παρών» στο λαμπερό Met Gala, συνοδευόμενος από την αρραβωνιαστικιά του, Ντεζιρέ Ινγκλάντερ.

Το ζευγάρι τράβηξε τα βλέμματα με τις κομψές εμφανίσεις του, με τον νεαρό σταρ να επιβεβαιώνει τη σταθερή του παρουσία τόσο στην κορυφή του αθλητισμού όσο και στη διεθνή lifestyle σκηνή. Από τα ρεκόρ στο επί κοντώ μέχρι τις εμφανίσεις υψηλής αισθητικής, ο «Mondo» συνεχίζει να εντυπωσιάζει σε κάθε του βήμα.