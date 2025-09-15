Ο Μόντο Ντουπλάντις «πέταξε» στα ουράνια, για μια ακόμη φορά!

Ο Σουηδός αθλητής, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025, έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Για μια ακόμη φορά, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ!

The sky is never the limit 💫@mondohoss600 proves again that he is from another planet, clearing 6.30m to break his own world record and claim his third consecutive world title 🏆🏆🏆#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/hTwWqWnskL — World Athletics (@WorldAthletics) September 15, 2025

Στο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο, με άλμα στα 6.30μ., κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και έγραψε πάλι ιστορία.

Με αυτή την επίδοση, έκανε για 14η φορά παγκόσμιο ρεκόρ και «έσπασε» το φράγμα των 6.30μ.!

Ένας αθλητής, που περισσότερο σε… εξωγήινο, παρά σε άνθρωπο μοιάζει.

«ΟΜΑΔΑ» LIVE: Η άφιξη της Εθνικής – Τέλος ο Ρουί Βιτόρια – Αναλυτικό ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες

Στη δεύτερη θέση, τερμάτισε ο δικός μας Εμμανουήλ Καραλής!

View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Ο Μανόλο, «πέταξε» στα 6.00μ., για δωδέκατη φορά φέτος και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.

Μάλιστα, μόλις ο Ντουπλάντις πέρασε τον πήχη και τα 6.30μ., έτρεξε αμέσως πάνω του, πανηγυρίζοντας σαν τρελοί!