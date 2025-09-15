Ο Εμμανουήλ Καραλής μας έκανε και πάλι υπερήφανους κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπορεί να μας άγχωσε περνώντας με την τρίτη προσπάθεια τα 5,95 μέτρα, ωστόσο πέρασε άνετα με την πρώτη τα 6 μέτρα και όντας ο μόνος που πέρασε αυτό το ύψος μαζί με τον «φαινόμενο» Άρμαντ Ντουπλάντις, εξασφάλισε τουλάχιστον το ασημένιο μετάλλιο. Ο Καραλής και ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν άφησαν τα 6,05 και δοκίμασαν στα 6,10 μέτρα, που θα αποτελούσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Καραλή, με τον Ντουμπλάντις να τα περνάει, αλλά όχι και ο Έλληνας πρωταθλητής.

Ο Καραλής στη συνέχεια μην έχοντας τίποτα να χάσει, παρά μόνο να κερδίσει, άφησε την δεύτερη προσπάθεια στα 6,10 και πήγε στα 6,15 μέτρα, αλλά δεν τα κατάφερε, αντιθέτως με τον Ντουμπλάντις, που τα πέρασε με την πρώτη και «κλείδωσε» το χρυσό μετάλλιο, αφήνοντας το ασημένιο για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος στην τρίτη του προσπάθεια επιχείρησε να περάσει τα 6,20 μέτρα, χωρίς να τα καταφέρει.

Στη συνέχεια ο Άρμαντ Ντουπλάντις επιχείρησε να «σπάσει» το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ, βάζοντας τον πήχη στα 6,30 μέτρα, ύψος που πέρασε με την τρίτη, γνωρίζοντας την αποθέωση.