Το Τόρουν της Πολωνίας φιλοξενεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, σε μια διοργάνωση που συγκεντρώνει τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες του κόσμου. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο ίδιο στάδιο όπου διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου το 2021.

Το πρόγραμμα των τριών ημερών περιλαμβάνει απευθείας τελικούς στα αγωνίσματα των αλμάτων και στη σφαιροβολία, ενώ στα δρομικά αγωνίσματα θα υπάρξουν προκριματικοί γύροι και ημιτελικοί πριν από τους τελικούς.

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη διοργάνωση με οκτώ αθλητές σε επτά αγωνίσματα. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι συμμετοχές του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ, ο οποίος έχει φέτος επίδοση 6,17 μ., καθώς και του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος με φετινό άλμα στα 8,27 μ. Παράλληλα, η Αναστασία Ντραγκομίροβα θα αγωνιστεί στο πένταθλο.

Στην ελληνική αποστολή βρίσκονται επίσης ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος, ο Ανδρέας Πανταζής στο τριπλούν, η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Δήμητρα Τσουκαλά στα 60 μέτρα, καθώς και ο Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος στα 60 μ. εμπόδια.

Ο τελικός του επί κοντώ ανδρών με τη συμμετοχή του Καραλή είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 19:25, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί στον τελικό του μήκους την Κυριακή 22 Μαρτίου στις 20:12. Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές συγκαταλέγονται στα βασικά ονόματα της ελληνικής ομάδας που διεκδικεί διακρίσεις στη διοργάνωση.