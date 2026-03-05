Ο Εμμανουήλ Καραλής θα συμμετάσχει στο μίτινγκ επί κοντώ «Perche Elite Tour Rouen» στην πόλη Ρουέν της Γαλλίας, το Σάββατο (7/3). Μία εβδομάδα μετά το άλμα στα 6,17μ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που τον έφερε στη 2η θέση όλων των εποχών, ο Έλληνας πρωταθλητής πάει για νέες επιδόσεις στη Νορμανδία.

Ο Καραλής είχε κερδίσει την περσινή διοργάνωση με 5,85μ. Φέτος στοχεύει να πλησιάσει ή να ξεπεράσει το ρεκόρ του μίτινγκ, που κατέχει ο Αμερικανός Κρίστοφερ Νίλσεν με 6,05μ. από το 2022. Στον αγώνα των ανδρών θα συμμετάσχουν έξι αθλητές με ρεκόρ 6,00μ. και πάνω. Ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ έχει ήδη ξεπεράσει αυτό το ύψος φέτος στο μίτινγκ του Κλερμόν-Φεράν.

Ο Ντουπλάντις δεν θα αγωνιστεί στη Ρουέν. Θα εμφανιστεί στο δικό του μίτινγκ, το «Mondo Clasic», στην Ουψάλα στις 12 Μαρτίου, μαζί με άλλα μεγάλα αστέρια του αγωνίσματος.

Oι συμμετοχές στο μίτινγκ της Ρουέν