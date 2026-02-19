Με μια εμφάνιση που επιβεβαιώνει την καθιέρωσή του στην παγκόσμια ελίτ του στίβου, ο Εμμανουήλ Καραλής κυριάρχησε στο διεθνές μίτινγκ του Λιεβάν στη Γαλλία, σημειώνοντας το πρώτο εξάμετρο άλμα στον κόσμο για το 2026. Ο Έλληνας πρωταθλητής απέδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική τροχιά ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων της χρονιάς, δείχνοντας έτοιμος για ιστορικές επιδόσεις.

Ο «Μανόλο» μπήκε στον αγώνα με περίσσεια αυτοπεποίθηση, ξεκινώντας τις προσπάθειές του από τα 5.70μ., ύψος που ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση στην πρώτη του προσπάθεια. Στη συνέχεια, ακολουθώντας μια επιθετική στρατηγική, επέλεξε να αφήσει τα 5.80μ. και να δοκιμάσει απευθείας στα 5.90μ. Εκεί, ο Καραλής ήταν και πάλι αλάνθαστος, περνώντας τον πήχη με την πρώτη, την ώρα που ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν και ο Αμερικανός Ζάκερι Μπράντφορντ προσπαθούσαν να μείνουν «ζωντανοί» στη διεκδίκηση της νίκης, σημειώνοντας επίσης φετινά ρεκόρ στο ίδιο ύψος.

Δείτε το τρομερό άλμα του στα 6.00μ:

Η στιγμή της απόλυτης δικαίωσης ήρθε όταν ο πήχης ανέβηκε στα 6.00μ. Ενώ οι αντίπαλοί του δεν κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση, ο Έλληνας άλτης πραγματοποίησε ένα εκπληκτικό άλμα, περνώντας «αέρας» πάνω από τον πήχη με την πρώτη του προσπάθεια. Με τη νίκη ήδη εξασφαλισμένη, ο Καραλής ανέβασε τον πήχη στα 6.07μ. Αν και οι τρεις προσπάθειές του ήταν άκυρες, η εικόνα του στον αγώνα άφησε υποσχέσεις για ακόμη μεγαλύτερα ύψη στη συνέχεια της σεζόν.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στην ερχόμενη Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου, στο Κλερμόν Φεράν. Στο μίτινγκ που διοργανώνει ο Ρενό Λαβιλενί, ο Καραλής θα βρεθεί για πρώτη φορά φέτος αντιμέτωπος με τον Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την επίσημη πρεμιέρα του για το 2026, σε μια μονομαχία που αναμένεται να καθηλώσει τους φίλους του παγκόσμιου στίβου.

Η τελική κατάταξη του αγώνα

1)Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) – 6.00μ (φετινό ρεκόρ)

2)Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) – 5.90μ (φετινό ρεκόρ)

3)Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) – 5.90μ (=φετινό ρεκόρ)

4)Κέισι Λάιτφουτ (ΗΠΑ) – 5.80μ

5)Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) – 5.80μ

6)Έρνεστ Τζον Ομπιένα (Φιλιππίνες) – 5.70μ

7)Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) – 5.60μ

8)Μένο Φλον (Ολλανδία) – 5.60μ

9)Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) – 5.45μ

10)Ρομπέν Εμίγκ (Γαλλία) – 5.45μ