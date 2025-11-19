Ο Εμμανουήλ Καραλής κέρδισε την προσοχή των κριτών με τη συμπεριφορά του στους μεγάλους αγώνες της χρονιάς. Στήριξε ανοιχτά τους συναθλητές που έχασαν και πανηγύρισε με ειλικρίνεια το νέο ρεκόρ του Ντουπλάντις. Η στάση του θεωρήθηκε παράδειγμα αθλητικού ήθους.

Στην τελική τριάδα βρίσκονται επίσης ο Τζον Κερ και ο Τιμ Βαν ντε Βέλντε. Ο Κερ ολοκλήρωσε τον τελικό των 1500 μ. τραυματισμένος και έμεινε στο στάδιο για να ευχαριστήσει τον κόσμο. Ο Βαν ντε Βέλντε βοήθησε τον Κάρλος Σαν Μαρτίν να τερματίσει στα 3000 μ. στιπλ, ακόμη και αν αυτό μπορούσε να του στερήσει μια θέση στον τελικό.

Η επιλογή έγινε σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Fair Play, μετά από πρόσκληση στους φιλάθλους να προτείνουν στιγμές που ξεχώρισαν. Από τις προτάσεις προέκυψε η τελική τριάδα και το κοινό θα αναδείξει τον νικητή στην ψηφοφορία στα social media της World Athletics. Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί στις 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ.