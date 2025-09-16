Ο Εμμανουήλ Καραλής χάρισε μία ακόμη σπουδαία στιγμή στον ελληνικό στίβο, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. Το μοναδικό μετάλλιο που έλειπε από τη συλλογή του, είναι πλέον δικό του.

Με άλμα στα 6,00 μέτρα, ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, πίσω μόνο από τον ασταμάτητο Μόντο Ντουπλάντις, που κατέρριψε για ακόμη μια φορά το παγκόσμιο ρεκόρ, φτάνοντας στα 6,30μ!

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και κράτησε σχεδόν τρεις ώρες, με τον Καραλή να επιχειρεί άλματα στα 6,15μ και 6,20μ, δείχνοντας ότι είναι πιο κοντά από ποτέ σε ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις.

Παρότι η απονομή είχε αρχικά προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα (16/9), οι διοργανωτές επέλεξαν να δώσουν τα μετάλλια αμέσως μετά τον τελικό, δίνοντας στον Μανόλο την ικανοποίηση να φύγει από το στάδιο με το ασημένιο στο στήθος.

«Είμαι έτοιμος για τα 6,10μ και τα 6,15μ», δήλωσε με σιγουριά ο αθλητής του Ολυμπιακού, εκφράζοντας την απόλυτη αφοσίωσή του στην εθνική ομάδα: «Όταν φοράω το εθνόσημο δίνω το 110%. Θέλω να φεύγω εξαντλημένος, ξέροντας πως έδωσα τα πάντα για την πατρίδα μου».

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία και αποδεικνύει σε κάθε διοργάνωση ότι ανήκει στην ελίτ του παγκόσμιου στίβου.

Ο Καραλής και η απονομή του ασημένιου μεταλλίου: