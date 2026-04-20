Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Handball Premier ανδρών έκανε η ΑΕΚ, επικρατώντας με 37-31 του ΠΑΟΚ στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ. Η νίκη αυτή δίνει προβάδισμα στην «Ένωση» στη σειρά των ημιτελικών.

Ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 17:00, στην έδρα του ΠΑΟΚ. Εφόσον χρειαστεί τρίτο ματς, αυτό θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 16:30, ξανά στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός – Ιωνικός.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της. Με σταθερή άμυνα και γρήγορες επιθέσεις, πήρε προβάδισμα 5-3, ενώ ο Στούμπερ αύξησε τη διαφορά σε 6-3.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε μειώνοντας, ωστόσο η «Ένωση» διατήρησε τον έλεγχο. Ο Τοριάνι έκανε το 8-6, με τον τερματοφύλακα Ματέους να πραγματοποιεί σημαντικές αποκρούσεις.

Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 10-10, όμως ο Κουκουλάς επανέφερε το προβάδισμα για την ΑΕΚ. Με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Παναγιώτου, η ομάδα ανέβηκε στο 14-12, αλλά τα λάθη στο τέλος του ημιχρόνου έδωσαν την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να περάσει μπροστά (16-17 και 17-18). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 19-19.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Ματέους απέκρουσε και δεύτερο πέναλτι, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ.

Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα 21-20, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε, αλλά ο Τοριάνι διαμόρφωσε το 23-21. Οι φιλοξενούμενοι επανήλθαν στο 23-23, όμως οι Μπάρος και Κουκουλάς κράτησαν την ΑΕΚ μπροστά, με πιο σταθερή εμφάνιση.

Ο Στούμπερ ανέβασε τη διαφορά στο 29-26, δίνοντας για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο προβάδισμα τριών τερμάτων. Με τον Παναγιώτου να συνεχίζει να σκοράρει, η ΑΕΚ έφτασε στο 32-28 στο 52’ και τελικά πανηγύρισε τη νίκη με 37-31.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

1ο παιχνίδι

Σάββατο 18 Απριλίου

Ολυμπιακός – Ιωνικός Ν. Φ. 30-23

Δευτέρα 20 Απριλίου

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 37-31

2ο παιχνίδι

Τρίτη 21 Απριλίου

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 37-31 17:00 Καματερού Ιωνικός ΝΦ – Ολυμπιακός (ΕΡΤ 2 Σπορ) Πέμπτη 23 Απριλίου 17:00 «Σπίτι του Χάντμπολ» ΠΑΟΚ- ΑΕΚ (ΕΡΤ2 Σπορ) 3ο παιχνίδι Αν χρειαστεί Σάββατο 25 Απριλίου Ηλιούπολης Ολυμπιακός – Ιωνικός ΝΦ Δευτέρα 27 Απριλίου ΟΑΚΑ 16:30 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (κεκλεισμένων των θυρών) ΕΡΤ 2 Σπορ

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-5, 10-10, 13-12, 16-16, 19-19 (ημ.), 21-20, 23-22, 27-25, 31-27, 33-29, 37-31.