Επεισοδιακό φινάλε είχε το παιχνίδι μεταξύ του Αμερικανού, Τρίσταν Μπόιερ και του Ιταλού, Ντανιέλε Ραπανιέτα, για το Francavilla Challenger, τουρνουά που διεξάγεται στην Ιταλία και αποτελεί μέρος του ATP Challenger Tour.

Ο Αμερικανός ήταν το απόλυτο φαβορί για τη νίκη, ωστόσο ο Ιταλός αποδείχθηκε σκληρό καρύδι, κάτι που προφανώς έπαιξε και αυτό τον ρόλο του σε όσα συνέβησαν στο τέλος του αγώνα. Ο Ραπανιέτα προηγούνταν 1-0 στα σετ και στο τέλος του δεύτερου σετ έκανε και break κάνοντας το 5-6, για να βρεθεί έτσι ένα game μακριά από τη νίκη. Ωστόσο, το game αυτό δεν παίχτηκε ποτέ!

Μετά το χαμένο service game του, ο Μπόιερ έχασε την ψυχραιμία του και διέλυσε την ρακέτα του στο έδαφος. Δευτερόλεπτα μετά και ενώ δεν είχε ηρεμήσει, ο διαιτητής αποφάσισε να τον τιμωρήσει με game penalty. Κοινώς, έχασε το τελευταίο game του σετ, άρα με το σκορ πια στο 7-5 για τον Ιταλό, έχασε και το ματς. Και κάπου εκεί, ξέφυγε πλήρως…

HE HIT THE UMPIRES CHAIR WITH HIS RACKET 🤯😡 in the Francavilla Challenger 🇮🇹🎾 Tristan Boyer 🇺🇸 (1.10 / -1000 fav) came up against Daniele Rapagnetta 🇮🇹 (6.50 / +550) and the match was much closer than odds suggested. Tristan Boyer 🇺🇸 showed complete head loss by the… pic.twitter.com/yYbaNFcA0q — PINPOINTPICKS (@PINPOINTPICKS_) May 4, 2026

Ο Μπόιερ αρχικά ξέσπασε σε… όσες ρακέτες βρήκε μπροστά του και μετά χτύπησε με δύναμη την καρέκλα του διαιτητή, ενώ φυσικά δεν σταμάτησε δευτερόλεπτο να βρίζει. «Μου δίνεις ποινή για τι; Τίποτα δεν συνέβη. Είναι απίστευτο. Όλα αυτά είναι μ@@@ες. Δες το γ@@@@ο βίντεο, τίποτα δεν έγινε. Άντε γ@@@@ου. Είσαι ένας γ@@@@ος μ@@@@ας» ήταν η… ελεύθερη μετάφραση όσων είπε στον διαιτητή του αγώνα ο Μπόιερ, ο οποίος βγαίνοντας από το τερέν, προσπάθησε και να… κατεδαφίσει την πόρτα.