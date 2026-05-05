«Ελπίζουμε αυτή η κατάσταση να τελειώσει σύντομα» αναφέρει σε κοινή δήλωσή του στους δημοσιογράφους o γνωστός Αμερικανός influencer, Jake Rosemarin που βρίσκεται μέσα από το κρουαζιερόπλοιο M/V Hondius. Το ταξίδι αναψυχής στον Ατλαντικό Ωκεανό έχει μετατραπεί στον απόλυτο εφιάλτη για τους δεκάδες επιβάτες, έπειτα από τα επτά πιθανά κρούσματα χανταϊού που έχουν καταγραφεί, και τους τρεις θανάτους.

Στο σκάφος βρίσκονται περίπου 150 άτομα από περισσότερες από 20 χώρες, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη και τους περισσότερους επιβάτες να διατηρούν την ψυχραιμία τους. Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός επιβάτης, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη εάν όλοι οι θάνατοι συνδέονται με τον ιό. Την ίδια ώρα, ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής, έχοντας προσβληθεί από παραλλαγή του ιού. Επιπλέον, δύο μέλη του πληρώματος εμφανίζουν σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί η αιτία.

Ο Αμερικανός travel blogger Jake Rosmarin, ο οποίος έχει πάνω από 44.000 ακολούθους στο Instagram, δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα, ένα βίντεο στα social media, τονίζοντας πως «δεν είμαστε απλώς μία είδηση. Είμαστε άνθρωποι με οικογένειες και ζωές που μας περιμένουν πίσω».

Το tanea.gr επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον Αμερικανό influencer, με τον ίδιο να απαντά με μία γραπτή δήλωση, επισημαίνοντας πως δεν προτίθεται προς το παρόν να δώσει συνέντευξη. Όπως αναφέρει, με εξαίρεση τους δύο ασθενείς επιβάτες, για τους οποίους υπάρχουν αναφορές στα ΜΜΕ, όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά στην υγεία τους και διατηρούν το ηθικό τους ακμαίο. «Ελπίζουμε αυτή η κατάσταση να τελειώσει σύντομα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα μέτρα προστασίας

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία Oceanwide Expeditions και το πλήρωμα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια, την ενημέρωση και την όσο το δυνατόν καλύτερη διαβίωση των επιβατών υπό τις παρούσες συνθήκες. «Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν πρόκειται για ένα παραδοσιακό κρουαζιερόπλοιο, αλλά για ένα σκάφος αποστολών, δηλαδή που εξερευνά (expedition vessel)», εξηγεί και προσθέτει: «Τα πλοία αυτά λειτουργούν βάσει αυστηρών πρωτοκόλλων με ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα, δεδομένων των απομακρυσμένων και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών που επισκέπτονται, οι οποίες απαιτούν υψηλά επίπεδα βιοασφάλειας. Το σκάφος συντηρείται βάσει εξαιρετικά υψηλών προτύπων και οι ισχυρισμοί περί πλημμελούς καθαριότητας είναι ανακριβείς».

Σχετικά με τα μέτρα προστασίας, ο γνωστός Influencer επισημαίνει πως χρησιμοποιούνται μάσκες προστασίας, ενώ τηρούνται και οι απαραίτητες αποστάσεις. «Οι επιβάτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα γεύματά τους απευθείας στις καμπίνες τους. Η πρόσβαση στα εξωτερικά καταστρώματα επιτρέπεται για καθαρό αέρα, ενώ η συγκέντρωση σε εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, όπως το σαλόνι, γίνεται υπό περιορισμό. Η φροντίδα μας παραμένει σε υψηλό επίπεδο, ενώ έχουν μεταφερθεί στο πλοίο πρόσθετες ιατρικές προμήθειες και εφόδια».

«Παραμένουμε αισιόδοξοι για την άμεση εξομάλυνση της κατάστασης. Αυτό θα είναι το μοναδικό μου σχόλιο επί του παρόντος».

Χαμηλός ο κίνδυνος

Η προέλευση της πιθανής εστίας παραμένει άγνωστη, προκαλώντας ανησυχία, καθώς ο ιός μεταδίδεται συνήθως μέσω τρωκτικών και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις παρουσίας τους στο πλοίο. Οι ειδικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για να εξηγήσουν την εμφάνιση των κρουσμάτων.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για αεροδιακομιδή ασθενών με ειδικά ιατρικά αεροσκάφη, ενώ εξετάζεται και η μεταφορά του πλοίου στα Κανάρια Νησιά για αποβίβαση και εκτενείς υγειονομικούς ελέγχους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί στενά την κατάσταση, συνεργαζόμενος με τις αρμόδιες αρχές για την πλήρη διερεύνηση.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, οι υγειονομικές αρχές τονίζουν ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός, υπογραμμίζοντας ότι ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων και δεν υπάρχει λόγος για πανικό ή ταξιδιωτικούς περιορισμούς.