Σε καραντίνα παραμένουν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο πλέει στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, μετά την εμφάνιση του ιού χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 ότι έχουν επιβεβαιωθεί δύο κρούσματα και εντοπιστεί πέντε ύποπτα, διευκρινίζοντας πως οι ασθενείς είχαν μολυνθεί πριν επιβιβαστούν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, υπάρχουν ενδείξεις για «μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο» μεταξύ όσων είχαν ήδη μολυνθεί. «Με δεδομένο τον χρόνο επώασης του χανταϊού, που κυμαίνεται από μία έως έξι εβδομάδες, υποψιαζόμαστε ότι μολύνθηκαν εκτός πλοίου», ανέφερε η Μαρία Βαν Κέρχοου, προσωρινή διευθύντρια της υπηρεσίας πρόληψης και προετοιμασίας αντιμετώπισης επιδημιών και πανδημιών του ΠΟΥ. Επισήμανε επίσης ότι «ενδέχεται να υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που βρέθηκαν σε πολύ στενή επαφή».

Περίπου 150 επιβάτες –κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί– βρίσκονται στο πλοίο, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή τον Μάρτιο και πλέον παραμένει στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Αφρικής, λόγω της εξάπλωσης του ιού.

Ανάμεσα στα επτά συνολικά κρούσματα –ύποπτα και επιβεβαιωμένα– περιλαμβάνονται τρεις θάνατοι (ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός), ένας Βρετανός που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και τρεις επιβάτες με ήπια συμπτώματα.

Χαμηλός ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό

Η διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι «η ατμόσφαιρα στο m/v Hondius παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες γενικά ψύχραιμους». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία εργάζεται για τον έλεγχο και την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κατευθυνθεί το πλοίο προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη της Ισπανίας.

Ο ΠΟΥ επανέλαβε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός, καθώς η ασθένεια μεταδίδεται συνήθως από μολυσμένα τρωκτικά και σπάνια μεταξύ ανθρώπων. Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου έχουν ζητήσει από το πλοίο να παραμείνει αρόδου για προληπτικούς λόγους.

Τα περιστατικά στο πλοίο

Ο πρώτος επιβάτης που αρρώστησε, ένας 70χρονος Ολλανδός, πέθανε στις 11 Απριλίου. Η σορός του παρέμεινε στο πλοίο έως τις 24 Απριλίου, όταν «αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει (τη σορό) στον επαναπατρισμό της», σύμφωνα με την Oceanwide Expeditions.

Τρεις ημέρες αργότερα, αρρώστησε και η 69χρονη σύζυγός του, η οποία επίσης κατέληξε. Ένας Βρετανός επιβάτης «αρρώστησε σοβαρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ισπανικές αρχές για τη συνέχιση του ταξιδιού του πλοίου προς τα Κανάρια Νησιά, σύμφωνα με δηλώσεις της διευθύντριας ετοιμότητας για επιδημίες και πανδημίες, Δρ. Maria van Kerkhove, στο BBC.

Η Δρ. van Kerkhove ανέφερε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει τη διενέργεια μιας «κατάλληλης αξιολόγησης κινδύνου» εκεί, με όλους τους επιβάτες να παραμένουν επί του πλοίου.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποπλεύσει το πλοίο προς τη Λας Πάλμας ή την Τενερίφη, ώστε να αποτελέσουν «πύλη αποβίβασης, όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω ιατρικοί έλεγχοι και διαχείριση».

Η Δρ. van Kerkhove υπογράμμισε ότι η «ύψιστη προτεραιότητα» της ΠΟΥ παραμένει η φροντίδα των δύο μελών του πληρώματος που παρουσιάζουν αναπνευστικά συμπτώματα.

Σύμφωνα με την Oceanwide Expeditions, οι δύο ασθενείς πρόκειται να μεταφερθούν αεροπορικώς στην Ολλανδία, μαζί με ένα ακόμη άτομο που «σχετίζεται» με τον Γερμανό υπήκοο που έχασε τη ζωή του.

Κανείς άλλος επιβάτης δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα μέχρι στιγμής.

Ανησυχία για πιθανή μετάδοση του ιού

Αν και η μετάδοση του hantavirus από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια, η Δρ. van Kerkhove δήλωσε στο BBC Breakfast ότι ενδέχεται να υπήρξε περιορισμένη μετάδοση μεταξύ στενών επαφών που μοιράζονταν καμπίνες.

Πρόσθεσε ότι ο ιός μπορεί να μεταδόθηκε από τρωκτικά πριν από τον απόπλου του πλοίου από την Ουσουάια της Αργεντινής ή κατά τη διάρκεια κάποιων από τις ενδιάμεσες στάσεις του ταξιδιού.

Το κρουαζιερόπλοιο επισκέφθηκε διάφορα νησιά, ορισμένα από τα οποία διαθέτουν πληθυσμούς τρωκτικών, γεγονός που αυξάνει την πολυπλοκότητα της επιδημιολογικής διερεύνησης.

«Η υπόθεσή μας είναι ότι πιθανόν υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι μετάδοσης που μπορεί να συμβαίνουν», εξήγησε η Δρ. van Kerkhove.

Μαρτυρίες επιβατών και αντιδράσεις

Ένας επιβάτης, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο BBC ότι «ένα αεροσκάφος βρίσκεται καθ’ οδόν και τρία άτομα θα απομακρυνθούν από το πλοίο και θα μεταφερθούν απευθείας στην Ευρώπη».

«Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι πιθανότατα θα συνεχίσουμε προς τα Κανάρια Νησιά. Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου δεν θέλουν να έχουν καμία εμπλοκή μαζί μας», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το κλίμα στο πλοίο παραμένει σχετικά καλό.

Ο ίδιος ανέφερε πως μόνο ένας επιβάτης έχει εξεταστεί – αυτός που βρίσκεται στη Νότια Αφρική – και βρέθηκε θετικός στον hantavirus. «Αν όλοι οι ασθενείς έχουν τον ίδιο ιό, η μετάδοση είναι πράγματι μυστηριώδης», είπε.

Ο ταξιδιωτικός vlogger Jake Rosmarin δημοσίευσε βίντεο από το πλοίο, λέγοντας: «Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πολύ πραγματικό για όλους μας εδώ». Τόνισε ότι οι επιβάτες είναι «άνθρωποι με ζωές, οικογένειες και ανθρώπους που μας περιμένουν στο σπίτι», εκφράζοντας την αγωνία για ασφάλεια και επιστροφή.

Παρέμβαση των αρχών

Ο υπουργός Υγείας της Νότιας Αφρικής, Δρ. Aaron Motsoaledi, δήλωσε ότι ο Βρετανός ασθενής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτική κλινική. «Λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται. Όπως γνωρίζετε, ο hantavirus δεν έχει συγκεκριμένη θεραπεία, οπότε παρέχεται υποστηρικτική αγωγή», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα εντοπιστούν και θα εξεταστούν όλοι όσοι ήρθαν σε επαφή με τον ασθενή.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης σημείωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επικοινωνία με την οικογένεια του άνδρα και ότι προξενικές ομάδες δραστηριοποιούνται σε Ηνωμένο Βασίλειο, Νότια Αφρική, Ισπανία και Πορτογαλία για την υποστήριξη των Βρετανών υπηκόων.