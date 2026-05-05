Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη για όλα τα σενάρια», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απαντώντας στις αμερικανικές απειλές για επιβολή πρόσθετου δασμού 25% στα οχήματα που εισάγονται από την ΕΕ.

«Η συμφωνία είναι συμφωνία», τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Γερεβάν, αναφερόμενη στην εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και την κυβέρνηση Τραμπ. Η συμφωνία αυτή, που συνήφθη τον Ιούλιο, περιόριζε στο 15% τους τελωνειακούς δασμούς στα ευρωπαϊκά οχήματα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι «η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία». Επισήμανε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευθεί να σεβαστούν τα όρια που καθορίστηκαν τον Ιούλιο του 2025.

Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τον ευρωπαϊκό συνασπισμό με νέους επιπλέον τελωνειακούς δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγόρησε την ΕΕ ότι δεν τηρεί την εμπορική συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στις δύο όχθες του Ατλαντικού.

Διπλωματικές επαφές στο Παρίσι

Ο ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς αναμένεται να συναντηθεί στο Παρίσι με τον αντιπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου της Ομάδας των Επτά (G7) στη γαλλική πρωτεύουσα.

Χθες, Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε εκ νέου τη βούλησή της να εφαρμόσει τη συμφωνία που έχει υπογραφεί, απορρίπτοντας τις αμερικανικές κατηγορίες. «Εφαρμόζουμε από την πρώτη ημέρα τη συμφωνία και παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στο σεβασμό των δεσμεύσεών μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τομά Ρενιέ.

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε υπό προϋποθέσεις τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ΕΕ. Ωστόσο, οι εσωτερικές διαδικασίες του ευρωπαϊκού συνασπισμού προβλέπουν ότι η συμφωνία πρέπει να διαπραγματευθεί και με τα κράτη μέλη πριν εφαρμοστεί επισήμως.

Σύμφωνα με τον Ρενιέ, η ΕΕ κράτησε την Ουάσινγκτον «πλήρως ενημερωμένη σε όλη τη διάρκεια των διαδικασιών» και επιδίωξε να «καθησυχάσει την άλλη όχθη του Ατλαντικού ότι η δουλειά προχωρεί. Πραγματοποιούνται πρόοδοι».