Η παρουσία του Jeff Bezos στο φετινό Met Gala δεν πέρασε απλώς απαρατήρητη — πυροδότησε ένα κύμα αντιδράσεων που ξεπέρασε τα όρια της μόδας και άγγιξε την κοινωνία, την πολιτική και την εικόνα της ελίτ στη σύγχρονη εποχή. Μαζί με την Lauren Sánchez, η εμφάνισή του έγινε σημείο έντονης συζήτησης, όχι για το στιλ, αλλά για όσα συμβολίζει.

Από την παρουσία του Jeff Bezos λοιπόν μέχρι τα ακραία protests, τη σύλληψη διαδηλωτή και την απουσία κορυφαίων διασημοτήτων, όλα συνδέθηκαν σε ένα ενιαίο αφήγημα: τη σύγκρουση μεταξύ πλούτου, εξουσίας και κοινωνικής πραγματικότητας.

Η σπίθα: μια παρουσία με βαρύ συμβολισμό

Η εκδήλωση, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη βραδιά της μόδας, χρησιμοποιεί τα έσοδά της για την ενίσχυση του Anna Wintour Costume Center στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι Bezos και Sánchez ήταν επίτιμοι συμπρόεδροι της φετινής διοργάνωσης. Πηγές του Page six μάλιστα αναφέρουν, ότι η φετινή χορηγία του Μπέζος ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το όνομά του εμφανίζεται σε προσκλήσεις και σχετικό υλικό της εκδήλωσης.

Η εμφάνιση Bezos και Lauren Sánchez όμως και η συμπροεδρεία τους στην φετινή εκδήλωση δεν αντιμετωπίστηκε ως μια ακόμη κοσμική στιγμή. Αντιθέτως, αποτέλεσε την αφορμή για έντονες αντιδράσεις, καθώς για πολλούς συμβόλιζε το χάσμα ανάμεσα στην υπερσυσσώρευση πλούτου, την τέχνη και την καθημερινή πραγματικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Η παρουσία λοιπόν ενός από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες στον κόσμο σε ένα event που συνδέεται με την πολυτέλεια και τη φιλανθρωπία δημιουργεί πεδίο μάχης ανάμεσα στην ελίτ της μόδας και τους tech billionaires.

Τα μπουκαλάκια με κίτρινο υγρό, μια σύλληψη και τα «σιωπηλά μποϊκοτάζ»

Το κόκκινο χαλί του Μητροπολιτικού Μουσείου δέχθηκε πλήθος προσωπικοτήτων όπως την Beyonce που είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί, και αυτή τη φορά πήγε μαζί με τον σύζυγο αλλά και την κόρη της. Είχε όμως και ηχηρές απουσίες.

Μια σειρά άρθρων ήθελε την Zendaya αλλά και την Meryl Streep να συμμετέχουν σε ένα “σιωπηλό μποϊκοτάζ” δηλώνοντας ότι δεν θα παρευρεθούν. Επισήμως όμως, οι λόγοι ήταν διαφορετικοί: επαγγελματικές υποχρεώσεις για τη Zendaya, προσωπική επιλογή για τη Streep, η οποία άλλωστε δεν συνηθίζει να δίνει το “παρών” στο συγκεκριμένο event. Ωστόσο, η συγκυρία ήταν τέτοια που τα γεγονότα δεν θα μπορούσαν να μην συνδυαστούν. Αυτός όμως, που με δήλωσή του είπε επισήμως ότι δεν θα πάει ήταν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Mάλιστα την ίδια ημέρα που όλοι μιλούν για τις εμφανίσεις των επισήμων ο ίδιος επέλεξε να κάνει μια ανάρτηση αναδεικνύοντας έξι εργαζόμενους της βιομηχανίας της μόδας (ράφτες, τεχνίτες, υπαλλήλους λιανικής), τονίζοντας ότι η μόδα στηρίζεται στην εργασία τους και όχι μόνο στη λάμψη των διασήμων.

Οι αντιδράσεις όμως δεν περιορίστηκαν στην αρθρογραφία και στις αναρτήσεις τους Δημάρχους της Νέας Υόρκης αλλά επεκτάθηκαν και δράσεις ακτιβισμού.

Ακτιβιστές πραγματοποίησαν μια από τις πιο ακραίες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών. Τοποθέτησαν μπουκάλια με το πρόσωπο του Τζεφ Μπέζος γεμισμένα με ένα κίτρινο υγρό που παρέπεμπε σε ούρα. Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού καθώς η πράξη αυτή συνδέθηκε με καταγγελίες εργαζομένων της Amazon, σύμφωνα με τις οποίες οι συνθήκες εργασίας σε αποθήκες της εταιρείας οδηγούν σε απάνθρωπες πρακτικές, όπως η χρήση μπουκαλιών αντί για πρόσβαση σε τουαλέτα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι διαδηλωτές πέτυχαν κάτι κρίσιμο: μετέφεραν ένα εργασιακό ζήτημα στον πυρήνα της πιο ελιτίστικης βραδιάς της μόδας, “σπάζοντας” τη φαντασίωση της πολυτέλειας με μια εικόνα ωμή και σοκαριστική.

View this post on Instagram A post shared by New York Post (@nypost)

Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να πλησιάσουν το κόκκινο χαλί, οδηγώντας σε επέμβαση της αστυνομίας και σύλληψη. Πληροφορίες συνδέουν το περιστατικό με τον Chris Smalls, πρόεδρο εργαζομένων στην Amazon, που φαίνεται μάλιστα πως έχει συλληφθεί.

View this post on Instagram A post shared by CBS Mornings (@cbsmornings)

Μέχρι τη στιγμή της σύλληψης, το Met Gala αντιμετώπιζε μια έντονη αλλά διαχειρίσιμη επικοινωνιακή κρίση. Από εκεί και πέρα, όμως, το ζήτημα μετατράπηκε σε πραγματικό πολιτικό γεγονός. Η εικόνα της αστυνομικής παρέμβασης, σε συνδυασμό με τον συμβολισμό των διαμαρτυριών, ενίσχυσε την αίσθηση ότι η σύγκρουση μεταξύ εξουσίας και κοινωνίας δεν είναι πλέον αφηρημένη αλλά είναι ορατή και παρούσα. Το Met Gala αδιαμφισβήτητα υπήρξε για χρόνια σύμβολο φαντασίας και απόδρασης και ένα από τα πιο σημαντικά δρώμενα φιλανθρωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ. Το 2026, όμως, απέδειξε ότι ακόμη και τα πιο λαμπερά events δεν μπορούν να μείνουν ανεπηρέαστα από την πραγματικότητα.