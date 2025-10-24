Η Μάντσεστερ Σίτι δείχνει να βρίσκει ξανά τον ρυθμό της στην Premier League, ανεβαίνοντας σταδιακά στη βαθμολογία και πλέον βρίσκεται πίσω μόνο από την Άρσεναλ. Παρότι η σεζόν δεν ξεκίνησε ιδανικά, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει αφήσει πίσω της το νωθρό ξεκίνημα και επιστρέφει δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Ο Καταλανός τεχνικός αναφέρθηκε στις πρώιμες κρίσεις των ΜΜΕ, που μετά από μόλις λίγες αγωνιστικές έσπευσαν να αποκλείσουν τη Σίτι από τη μάχη της κορυφής, ενώ τώρα κάνουν το ίδιο και με τη Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ. Με ειρωνική διάθεση, ο Γκουαρδιόλα υπερασπίστηκε τους «κόκκινους» και μίλησε για τα όσα λένε οι επικριτές.

Τι είπε ο Γκουαρδιόλα:

«Μετά τα πρώτα δύο-τρία παιχνίδια έλεγαν ότι εμείς δεν είμαστε διεκδικητές. Τώρα ακούω τα ίδια για τη Λίβερπουλ. Σας διαβεβαιώνω ότι θα επιστρέψουν. Οι ειδικοί πάντα ξέρουν τι θα γίνει μετά από πέντε αγώνες. Εγώ περιμένω 10-15 για να καταλάβω τη δυναμική κάθε ομάδας. Πιστεύω ότι Λίβερπουλ και Άρσεναλ είναι σίγουρα μέσα στη μάχη του τίτλου — και ελπίζω να είμαστε κι εμείς ανάμεσά τους».