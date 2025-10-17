Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο μακροβιότερος τεχνικός της Premier League και ένας από τους κορυφαίους προπονητές όλων των εποχών, μίλησε με απόλυτη σαφήνεια για το πότε θα αρχίσει να σκέφτεται την αποχώρησή του από τους πάγκους.

Ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, που εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη προπονητική, αποκάλυψε πως σκοπεύει να παραμείνει ενεργός για τουλάχιστον μια δεκαετία ακόμη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το 2035 θα αρχίσω να το σκέφτομαι».

Παράλληλα, ο Γκουαρδιόλα ξεκαθάρισε πως η αποστολή του στη Μάντσεστερ Σίτι έχει ακόμη μέλλον, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του πως η ομάδα μπορεί να φτάσει ακόμη ψηλότερα.

«Η δουλειά μου στη Σίτι δεν έχει τελειώσει. Αν είχα κάποιο πρόβλημα, θα έκανα πίσω, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πηγαίνουμε καλύτερα από πέρυσι και βελτιωνόμαστε διαρκώς. Έχουμε την ενέργεια και τη διάθεση να κάνουμε μια σεζόν ακόμη καλύτερη από την προηγούμενη».

Ο 54χρονος τεχνικός παραμένει πλήρως συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της ομάδας του, ενόψει και της αναμέτρησης με την Έβερτον (18/10), δείχνοντας πως το πάθος του για το ποδόσφαιρ παραμένει αναλλοίωτο.