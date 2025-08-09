Την ώρα που η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την Παλέρμο, στον τελευταίο αγώνα προετοιμασίας της πριν την πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος με αντίπαλο τη Γουλβς, ο Ρόδρι μένει εκτός πλάνων του Πεπ Γκουαρδιόλα λόγω τραυματισμού για άλλη μία φορά.

Ο κάτοχος της «Χρυσής μπάλας» αναρρώνει από τον τραυματισμό στη βουβωνική χώρα, τον οποίο αποκόμισε από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και την αναμέτρηση με την Αλ Χιλάλ, όπου μπήκε ως αλλαγή.

Σύμφωνα με το «Manchester Evening News», ο Ισπανός μέσος των «πολιτών», πραγματοποιεί ατομικές προπονήσεις από την περασμένη εβδομάδα. Έχει συμμετοχή στις δύο τελευταίες προπονήσεις, όμως δεν έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή της Σίτι, για τον αγώνα με την Παλέρμο και δεν αναμένεται να είναι έτοιμος, να αγωνιστεί 90′ εναντίον της Γουλβς στην Premier League.

Θυμίζουμε πως τη σεζόν 2024-25, ο Ρόδρι έχασε σχεδόν όλη την σεζόν, εξαιτίας της ρήξης χιαστού συνδέσμου που υπέστει στο δεξί γόνατό του, τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο Γκουαρδιόλα εξήγησε, πως δεν αναμένει να δει τον 29χρονο ποδοσφαιριστή στο 100% άμεσα και θα προτιμήσει να έχει υπομονή, προστατεύοντας τον παίκτη του.

«Ο Ρόδρι βελτιώνεται, αλλά υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον τελευταίο αγώνα εναντίον της Αλ Χιλάλ. Έχει προπονηθεί καλύτερα τις τελευταίες ημέρες και ελπίζω να είναι πραγματικά σε φόρμα μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων.

Ελπίζω να μπορέσει να παίξει μερικά λεπτά εναντίον της Γουλβς, της Τότεναμ και της Μπράιτον, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν έχει πόνους, γιατί δεν θέλουμε να επιστρέψει τραυματίας ο Ρόδρι. Προσπαθούμε απεγνωσμένα να το αποφύγουμε αυτό», δήλωσε ο 54χρονος Ισπανός τεχνικός της Σίτι.