Σε ένα πραγματικό ντέρμπι που έσπασε… καρδιές, η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε ισόπαλη 2-2 στο «Έτιχαντ» με την Άρσεναλ, για την 5η αγωνιστική της Premier League, χάρη στο τέρμα του Τζον Στόουνς στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Κατά τη διάρκεια του τρομερού παιχνιδιού όμως ο Ρόδρι τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή, μόλις στο 21ο λεπτό, δίνοντας την θέση του στον Κόβατσιτς.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που επιβεβαιώθηκε σήμερα. Ο Ισπανός υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν που διανύουμε.

🚨 | BREAKING: FutMob is reporting Rodri has sustained a Cruciate Ligament Injury vs. @Arsenal and is expected to be out for the REST OF THE SEASON. ⚠️🤕 pic.twitter.com/1Zw8obl7TK

— City Chief (@City_Chief) September 23, 2024