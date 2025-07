Η Μάντσεστερ Σίτι μόλις υπέγραψε συμφωνία-μαμούθ με την Puma αξίας ενός δισ. στερλινών (περίπου 1,15 δισ. ευρώ) και διάρκειας δέκα ετών. Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία τέτοιου μεγέθους για το αγγλικό ποδόσφαιρο και αποτελεί νέο ετήσιο ρεκόρ εσόδων για ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ, που ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.

Η νέα συμφωνία με τη γερμανική φίρμα είναι κατά 47% βελτιωμένη σε σχέση με την τρέχουσα. Το προηγούμενο deal των δύο πλευρών που υπογράφηκε το 2019 και είχε ισχύ μέχρι το 2029, προέβλεπε ετήσια έσοδα περίπου 75 εκατ. ευρώ.

— Manchester City (@ManCity) July 15, 2025