Ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, συμμετείχε σε ένα video της παλαιστινιακής κοινότητας της Βαρκελώνης το οποίο ως σκοπό είχε να καλέσει όσο περισσότερο κόσμο στην πορεία διαμαρτυρίας για τα όσα συμβαίνουν στην Γάζα στην Βαρκελώνη.

Ο Γκουαρδιόλα τόνισε πως ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι μάρτυρας μιας γενοκτονίας και ότι όλοι θα πρέπει να αντιδράσουν.

Συγκεκριμένα, είπε:

«Είμαστε μάρτυρες μιας γενοκτονίας σε πραγματικό χρόνο. Χιλιάδες παιδιά έχουν πεθάνει και περισσότερα μπορεί να πεθάνουν. Η Λωρίδα της Γάζας είναι κατεστραμμένη, άνθρωποι περπατάνε χωρίς σκοπό, ούτε φαγητό, ούτε νερό, ούτε φάρμακα. Μόνο οι πολίτες, ως μια οργανωμένη κοινωνία μπορούν να σώσουν ζωές ασκώντας πίεση στις κυβερνήσεις. Θα γεμίσουμε τους δρόμους με αίτημα το τέλος της γενοκτονίας».