Μυστηριώδες ιπτάμενο αντικείμενο εντοπίστηκε να πετά πάνω από το Εθνικό Πάρκο Joshua Tree στην Καλιφόρνια, κατά τη διάρκεια της ηλιακής έκλειψης της 14ης Οκτωβρίου 2023, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και ερωτήματα για την προέλευσή του.

Μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων, που πραγματοποιούσε πεζοπορία κοντά στο Ryan Mountain, κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες ενός μεγάλου, ασημένιου αντικειμένου. Περιγράφηκε ότι έμοιαζε με ένα «κεφαλαίο Ι» ή ένα «H στα πλάγια», ενώ τα δύο μεγάλα πάνελ στα άκρα του του έδιναν ένα σχήμα που θύμιζε ένα μαχητικό TIE από τις ταινίες «Star Wars».Το άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο κινούνταν αργά και ακανόνιστα, εξαφανιζόμενο και επανεμφανιζόμενο για περίπου 45 λεπτά, πριν χαθεί οριστικά από το οπτικό τους πεδίο.

Οι φωτογραφίες παραδόθηκαν στην οργάνωση safeaerospace.org, μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που ασχολείται με την ασφάλεια των πτήσεων και την εθνική ασφάλεια. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, το αντικείμενο είχε μέγεθος αντίστοιχο με αυτοκίνητο ή μικρό αεροσκάφος, γεγονός που αποκλείει την εκδοχή ενός απλού χαρταετού ή μπαλονιού.

Σκεπτικιστές που σχολίασαν τη θέαση στο διαδίκτυο υποστήριξαν ότι ίσως επρόκειτο για κουτί-χαρταετό ή μπαλόνι σε σχήμα γράμματος «Η». Ωστόσο, το μέγεθος και η συμπεριφορά του αντικειμένου φαίνεται να ενισχύουν την υπόθεση ενός πιο πολύπλοκου μηχανισμού.

Κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή όπου βρίσκονται σημαντικές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ. Η οικογένεια ανέφερε ότι το αντικείμενο πετούσε σε μικρή απόσταση από το Marine Corps Air Ground Combat Center (MCAGCC) στο Twentynine Palms, περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Λος Άντζελες.

Η θέαση έγινε επίσης περίπου 185 χιλιόμετρα από την Αεροπορική Βάση Edwards, τη μεγαλύτερη στον κόσμο και σημείο δοκιμών πειραματικών αεροσκαφών από τη δεκαετία του 1940. Εκεί έχουν πραγματοποιηθεί ιστορικές δοκιμές, όπως η πρώτη υπερηχητική πτήση του X-1 και πιο πρόσφατα οι δοκιμές του B-21 Raider, του νέου βομβαρδιστικού stealth έκτης γενιάς.

Η Daily Mail που παρουσιάζει το θέμα επικοινώνησε με το Πεντάγωνο για σχόλιο σχετικά με το αν διεξάγονταν στρατιωτικές δοκιμές στην περιοχή κατά τη διάρκεια της έκλειψης.

Η θέση των ειδικών

Το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε από τον πρώην πιλότο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ Ryan Graves, ιδρυτή της οργάνωσης Safe Aerospace και μάρτυρα σε υποθέσεις UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), τη σύγχρονη ονομασία των UFOs.

Ο Graves έχει καταθέσει στο Κογκρέσο ότι τα UAP εμφανίζονται συχνά στον αμερικανικό εναέριο χώρο και ότι τα περιστατικά αυτά είναι «ούτε σπάνια ούτε μεμονωμένα». Όπως έχει τονίσει, πιλότοι στρατιωτικών και εμπορικών πτήσεων αναφέρουν συχνά τέτοιες εμπειρίες, οι οποίες πλέον περιλαμβάνονται στις ενημερώσεις πριν από κάθε αποστολή.

«Ο αμερικανικός λαός αξίζει να γνωρίζει τι συμβαίνει στους ουρανούς μας. Είναι καιρός να αποκαλυφθεί η αλήθεια», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο Graves.

Η τοποθέτηση του προέδρου Τραμπ

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι τα πολυαναμενόμενα αρχεία για τα UFO ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν σύντομα. «Νομίζω πως θα αποκαλύψουμε όσα περισσότερα μπορούμε στο άμεσο μέλλον», ανέφερε σε δηλώσεις του κατά τη συνάντησή του με το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASA.

Ο πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι έχει συνομιλήσει με στρατιωτικούς πιλότους, οι οποίοι περιέγραψαν περιστατικά με αντικείμενα «που δεν θα πίστευε κανείς», επισημαίνοντας ότι το ζήτημα των UFO παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος εδώ και δεκαετίες.