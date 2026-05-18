Τραγωδία στα Ιωάννινα σημειώθηκε το πρωί, όταν ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα εκτυλίχθηκε στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, την ώρα που εκτελούνταν έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων. Οι πληροφορίες που επικαλείται το epiruspost.gr αναφέρουν, ότι ο 46χρονος εργάτης καταπλακώθηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο στο σημείο.

Όπως έγινε γνωστό, ο υπεύθυνος του εργοταξίου έχει συλληφθεί από την Αστυνομία, ενώ οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο και να καταγράψει την κατάσταση.

Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο έκανε λόγο για ένα «νέο εργοδοτικό έγκλημα» και απαίτησε την άμεση και πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του ατυχήματος. Με οργισμένο τόνο, τονίζει ότι οι «χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου», ενώ η τοπική κοινωνία εκφράζει τη βαθιά της αγανάκτηση, καθώς η λίστα των θυμάτων της εργασίας συνεχίζει να μεγαλώνει.