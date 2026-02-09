Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για τον θάνατο 63χρονου στην Λακωνία στις 12 Ιανουαρίου, καθώς αλλού σκοτώθηκε και αλλού βρέθηκε το πτώμα του, γιατί κάποιοι σκηνοθέτησαν την τελευταία σκηνή της ζωής του.

Ο άτυχος εργάτης εκτελούσε εργασίες αντικατάστασης στέγης με τον αδελφό του, για λογαριασμό εταιρείας που ανήκει στην σύζυγό του. Τα όσα ακολούθησαν ωστόσο, ξεπερνούν και την πιο νοσηρή φαντασία. Ο 63χρονος βρέθηκε νεκρός στις 12 Ιανουαρίου στην αυλή του πατρικού του στους Μολάους Λακωνίας. Όμως κάτι δεν κολλούσε στον ιατροδικαστή. Και κάπου εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης.

Όπως διαπιστώθηκε από τη νεκροτομή, τα τραύματα στη σορό δεν ταίριαζαν με το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε, ότι ο άνδρας έπεσε από την στέγη ενός σπιτιού και χτύπησε θανάσιμα, ενώ εκτελούσε με τον αδελφό του εργασίας επισκευής. Όταν ο αδελφός του διαπίστωσε, ότι ο 63χρονος ξεψύχησε, φόρτωσε το άψυχο σώμα του και το μετέφερε σε απόσταση 100 μέτρων στην αυλή του πατρικού τους, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί πού εργαζόταν και για να αποφύγει τις νομικές επιπτώσεις η σύζυγος του θύματος.

Συγγενείς και φίλοι των δυο αδελφών μιλώντας στο MEGA δηλώνουν σοκαρισμένοι. «Δε νομίζω να έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Έχω ακούσει ότι ο άνθρωπος έπεσε από τις σκάλες στο σπίτι της μητέρας του, το σπίτι ήταν και κάτι έφτιαχνε και έπεσε από τις σκάλες», ανέφερε φίλος του 63χρονου. Το θύμα σύμφωνα με πληροφορίες είχε καταθέσει τα έγγραφά του και περίμενε να βγει στη σύνταξη, όμως στο μεταξύ έκανε μεροκάματα, χωρίς να δηλώνεται ως εργαζόμενος. Ο ανιψιός του θύματος παραδέχθηκε, ότι όσα έγιναν, ήταν ένα λάθος από την μεριά του πατέρα του.

«Αυτό που έκανε ήταν ένα λάθος του, ήταν ένα λάθος του από ανθρώπινο φόβο και τίποτα άλλο. Αυτός ο άνθρωπος δεν ενέργησε με ηρεμία, με πανικό και μόνο. Έκανε λάθος, αυτός ο άνθρωπος πανικοβλήθηκε, δεν ήθελε να το κάνει αυτό πράγμα έτσι και το πληρώνουμε κάθε μέρα», είπε. Όλοι μιλούν για δυο αγαπημένα αδέρφια, ενώ κανείς δεν μπορεί να πιστέψει, ότι μία οικογένεια θα έφτανε σε αυτό το σημείο.

«Ήταν τόσο αγαπημένα αδέλφια. Το σπίτι που έμενε ο μακαρίτης ο Χρήστος, του το δώρισε ο Γιάννης, ο αδελφός του, που δεν το κάνουν αυτό αδέρφια, σπάνια να το κάνουν. Το θέμα είναι, ότι ο άνθρωπος είχε ατύχημα και σκοτώθηκε. Αν έγινε αυτό, να προλάβει μία κατάσταση, να μην μπλέξουν με πολεοδομίες να πληρώσουν, πήγε να σώσει τη γυναίκα του αδελφού του, γιατί αυτή θα τα πλήρωνε» λέει φίλος των δύο αδελφών.

Η τοπική κοινωνία έχει παγώσει. Ο 68χρονος αδελφός του θύματος, αλλά και η 49χρονη σύζυγος και εργοδότρια, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.