Ένα δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 6 Δεκεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργάτη, σύμφωνα με ενημέρωση της LAMDA Development.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι «τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής» και πως συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές και τους εμπειρογνώμονες για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Η LAMDA Development εκφράζει τη βαθύτατη λύπη της για την απώλεια του εργαζομένου και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένειά του, τονίζοντας ότι προτεραιότητα της εταιρείας είναι η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στους οικείους του εκλιπόντος.

Όπως επισημαίνεται, η ασφάλεια των εργαζομένων και η διαχείριση θεμάτων υγείας πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι εφαρμόζει αυστηρές προδιαγραφές στα εργοτάξια, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη κινδύνων και τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας όλων των εργαζομένων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

H LAMDA Development ενημερώνει ότι σήμερα το μεσημέρι, 6 Δεκεμβρίου 2025, σημειώθηκε δυστύχημα σε εργοτάξιο του Ελληνικού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργάτη.

Τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής. H LAMDA Development συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές και τους εμπειρογνώμονες για τη διερεύνησή τους.

Εκφράζουμε την βαθύτατη λύπη μας για την απώλειά του καθώς και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Η ασφάλεια όλων των εργαζομένων και η διαχείριση θεμάτων υγείας γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και αποτελεί πάγια προτεραιότητα για τη LAMDA Development.

Η εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις αυστηρότερες προδιαγραφές στα εργοτάξια εστιάζοντας στην πρόληψη των κινδύνων και στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου των εργαζομένων.