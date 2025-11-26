Σε έκτακτη εξάωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ), σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τραγικό θάνατο ενός αρχιτεχνίτη συναδέλφου τους, ενώ ώρα εργασίας στην επισκευαστική βάση του Πειραιά.

Η έκτακτη στάση εργασίας ξεκινά στις 12:00 και θα διαρκέσει έως τις 18:00. Στο διάστημα αυτό θα ακινητοποιηθούν όλοι οι συρμοί στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.

Ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρει: “Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ.”