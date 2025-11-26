Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε πως σήμερα, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό και στο τραμ.

Τα Σωματεία των εργαζόμενων στη ΣΤΑΣΥ αποφάσισαν την πραγματοποίηση της στάσης εργασίας μετά τον θάνατο του εργάτη που σκοτώθηκε σήμερα στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά. Ο 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα και λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε στο Τζάνειο όπου και είχε μεταφερθεί.

Οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:30 στον σταθμό Πειραιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Χειρόφρενο και το βράδυ του Σαββάτου

«Χειρόφρενο» στη νυχτερινή λειτουργία του Μετρό το βράδυ του Σαββάτου τραβούν οι εργαζόμενοι του μέσου, καταγγέλλοντας την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για μη υλοποίηση των υποσχέσεών του αναφορικά με τις προσαυξημένες αμοιβές για τη νυχτερινή εργασία.

Προχωρούν σε τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας το βράδυ του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου 2025 προς Κυριακή, από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ., διαμαρτυρόμενοι «για τη συνεχιζόμενη αδράνεια και τις ασυνεπείς δημόσιες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών».

Σε σχετική ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως άμεση απάντηση στις επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, οι οποίες αφορούν:

– Αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων των Σταθερών Συγκοινωνιών.

– Αύξηση των ποσοστών προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών.

«Οι δηλώσεις αυτές έρχονται την ώρα που ο ίδιος τονίζει τη “συνεργασία” των εργαζομένων για την εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, το μόνο που βλέπουμε είναι λόγια και όχι πράξεις. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τα παραπάνω ζητήματα είναι ήδη υπογεγραμμένες και αποτελούν δεσμεύσεις της εταιρείας (ΣΤΑΣΥ) έναντι των εργαζομένων, καθώς περιλαμβάνονται στην τελευταία ισχύουσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ 2024-2025)», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Οι εργαζόμενοι προσθέτουν πως είναι παράλογο το υπουργείο Μεταφορών και η Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ να επιδιώκουν την πλήρη εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας, όταν παραμένουν ανοιχτά και άλυτα τα εξής κρίσιμα ζητήματα:

– Υποστελέχωση σε όλες τις ειδικότητες Λειτουργίας και Συντήρησης.

– Έλλειψη Διαθεσιμότητας συρμών ικανών να φέρουν εις πέρας το συγκοινωνιακό έργο.

– Μη αναγνώριση της κατοχυρωμένης προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα σε μισθολογικά κλιμάκια για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους.

«Παρά τις τεράστιες αυτές ελλείψεις, οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ δίνουν το 120% των δυνατοτήτων τους, βάζοντας πλάτη για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδιαίτερα δε, υπό τις συνθήκες της 24ωρης λειτουργίας. Δεν είμαστε επαίτες. Απαιτούμε μόνο να μπορούμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια και να πληρωνόμαστε για την εργασία μας», καταλήγουν οι εργαζόμενοι, ζητώντας την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την ταλαιπωρία που θα υποστεί κατά τις ώρες της στάσης εργασίας. Παράλληλα, καλούν τη διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών, «να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους εργαζόμενους, υλοποιώντας άμεσα τις δεσμεύσεις τους».