Από τις αρχές του 2025 οι επιβάτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας απολαμβάνουν έναν νέο και γρήγορο τρόπο πληρωμής. Η εποχή του παραδοσιακού εισιτηρίου τείνει να αποτελέσει παρελθόν καθώς το νέο σύστημα που επιτρέπει ανέπαφες, ψηφιακές πληρωμές έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία εδώ και λίγο διάστημα στο Μετρό και στις λεωφορειακές γραμμές της πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΑ:

Ανέπαφες πληρωμές με τραπεζικές κάρτες απευθείας στα επικυρωτικά μηχανήματα σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ.

Η ανέπαφη κάρτα πληρωμών (tap2ride) είναι ο πιο σύγχρονος και εύκολος τρόπος να πληρώνετε, κατά την επικύρωση, για τις μετακινήσεις σας με λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ! Απλώς χρησιμοποιήστε την τραπεζική σας κάρτα – είτε φυσική είτε ψηφιακή μέσω κινητού ή smartwatch (Apple Pay, Google Pay) – για άμεση και ασφαλή ανέπαφη πληρωμή εισιτηρίων, χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον κάρτες ή εισιτήρια (Athena ticket ή Athena card).

Μια χρηστική λειτουργία, κυρίως για:

Περιστασιακούς χρήστες των ΜΜΜ

Επισκέπτες από άλλες πόλεις και τουρίστες

Ποια προϊόντα υποστηρίζονται από το σύστημα ανέπαφων πληρωμών:

Eισιτήριo 90 λεπτών

Αξία 1,20 €

Eισιτήριo 24 ωρών

Αξία 4,10 €

Eισιτήρια αεροδρομίου

• Λεωφορείων EXPRESS

Αξία 5,50 €

•ΜΕΤΡΟ

Αξία 9,00 €

Προσοχή: Φροντίστε η κάρτα πληρωμών να μην έρχεται σε επαφή με άλλες κάρτες ανέπαφων συναλλαγών όπως π.χ. η Athenacard, κατά την επικύρωση, για την αποφυγή διπλής χρέωσης. Κρατήστε αποκλειστικά μόνο την κάρτα πληρωμών κατά την επικύρωση.

Πρέπει να γνωρίζετε

Η χρήση τραπεζικών καρτών ανέπαφων πληρωμών δεν υποστηρίζει εκπτωτικά κόμιστρα (π.χ. φοιτητικά).

Για το σύνολο της διαδρομής (συμπεριλαμβανομένων των μετεπιβιβάσεων), όταν εισέρχεστε και εξέρχεστε από το μετρό, ή όταν εισέρχεστε σε κάθε λεωφορείο, τρόλεϊ ή τραμ, πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια συσκευή ή κάρτα ανέπαφων συναλλαγών. Αν χρησιμοποιήσετε διαφορετική συσκευή ή κάρτα κατά την αποβίβαση ή τη μετεπιβίβαση, το σύστημα θα σας χρεώσει σαν να είστε νέος επιβάτης.

Τι θα συμβεί αν δεν επικυρώσετε με την ίδια συσκευή ή κάρτα ανέπαφων συναλλαγών:

Δεν θα είναι εφικτός ο υπολογισμός του ημερησίου πλαφόν σας

Θα υπάρξει διπλή χρέωση εισιτηρίου

H επιπλέον χρέωση αξίας 0,01€, τη στιγμή της επικύρωσης, εφαρμόζεται από τα σχήματα πληρωμών που υποστηρίζονται από τη Mastercard, την πρώτη φορά που εμφανίζεται ως συναλλαγή μία κάρτα ανέπαφων πληρωμών μέσα στη μέρα, ως εγγύηση πρώτης ημερήσιας χρήσης. Η χρέωση αυτή επιστρέφεται κατά την εκκαθάριση της συναλλαγής.

Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες ή ερωτήματα για τις συναλλαγές σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης ΟΑΣΑ στo τηλ: 210-8200900.