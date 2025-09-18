Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ένας 35χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα ύστερα από χτύπημα που δέχθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης, υπό συνθήκες που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, ενώ στο εργοστάσιο βρέθηκαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, δεν κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών για τα αίτια του δυστυχήματος

Αυτή την ώρα, η έρευνα των αρμόδιων αρχών για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του 35χρονου εργαζόμενου. Το περιστατικό επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο στους χώρους εργασίας και την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων ασφάλειας.