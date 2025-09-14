Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε ο γραμματέας της πολιτείας με αρμοδιότητα τη δημόσια ασφάλεια.

Το δυστύχημα έγινε στην εθνική οδό μεταξύ της Μέριδα και του Καμπέτσε, με συνέπεια το θάνατο των επιβατών ενός τρέιλερ, ενός αυτοκινήτου κι ενός ταξί. Από τη σύγκρουση των εμπλεκόμενων οχημάτων προκλήθηκε φωτιά.

Στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων και άμεση κινητοποίηση

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κυβερνήτης του Γιουκατάν, Χοακίν Ντίαζ Μένα, εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό συμβάν τονίζοντας: “Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μας στις οικογένειες αυτή τη στιγμή του μεγάλου πόνου”.

Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος υπογράμμισε πως “από την πρώτη αναφορά για το δυστύχημα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας και υγείας κινητοποιήθηκαν προσφέροντας άμεση βοήθεια”.

Οι αρχές της πολιτείας συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του τραγικού δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία θρηνεί τα θύματα αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.