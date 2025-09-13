Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/09) στα Καμίνια, με θύμα ένα 15χρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Το περιστατικό έγινε στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο οδηγός χτύπησε την ανήλικη και στη συνέχεια την εγκατέλειψε, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Στο νοσοκομείο η ανήλικη

Η 15χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο από τους γονείς της. Οι γιατροί που την εξέτασαν διαπίστωσαν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο για την υγεία της.

Αναζητείται ο οδηγός

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Αστυνομικές δυνάμεις «σαρώνουν» την περιοχή και συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.