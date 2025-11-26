Αναστάτωση και ερωτηματικά προκαλεί στους εργαζόμενους της ΣΤΑ.ΣΥ. το νέο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Πειραιά, με έναν 50χρονο αρχιτεχνίτη να χάνει τη ζωή του.

​Ο Δημήτρης Γουρτής, μέλος της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ. προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του συναδέλφου του.

Όπως αναφέρει το Orange Press, o άτυχος εργαζόμενος, σύμφωνα με τον κ. Γουρτή, «καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων στην ουσία, ‘τσόπερ’ λέγονται, τα οποία είναι πάνω από 300 κιλά. Έφυγε πάνω από τη γερανογέφυρα, καταπλακώθηκε και κατέληξε μετά στο Τζάνειο Νοσοκομείο».

​Aκόμα κατήγγειλε ότι ο χώρος όπου συνέβη το δυστύχημα ήταν παντελώς ακατάλληλος: «Ο χώρος αυτός δεν ήταν χώρος αποθήκευσης των εξαρτημάτων αυτών. Ήτανε χώρος για να γίνονται επισκευές. Ήτανε λάκκος, έτσι λέγεται, λάκκος για την επισκευή και κατέληξε να γίνει λάκκος θανάτου για τον συνάδελφό μας».

«Έχουμε ενημερώσει σαν επιτροπή, και εγώ προσωπικά, έχουμε στείλει εκατοντάδες σελίδες εκθέσεων και αναφορών. Δεν έχουμε εισακουστεί ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας και ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εργασιών» υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) προχώρησαν σήμερα έκτακτη εξάωρη στάση εργασίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τραγικό θάνατο του συναδέλφου τους, εν ώρα εργασίας στην επισκευαστική βάση του Πειραιά.

Η έκτακτη στάση εργασίας άρχισε στις 12:00 και θα διαρκέσει έως τις 18:00. Στο διάστημα αυτό θα ακινητοποιηθούν όλοι οι συρμοί στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.