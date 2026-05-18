Τα στοιχεία της έρευνας επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους. Σχεδόν 9 χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα από την Στούπα της δυτικής Μάνης, οι Αρχές κατέληξαν πως η 57χρονη έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Σε βάρος του συζύγου της, που παραμένει άφαντος, εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Αναζητείται ο σύζυγος

Οι αντιφάσεις του καταζητούμενου πλέον στις περιγραφές που έδωσε μετά την εξαφάνιση της γυναίκας του, η απόφασή του να εγκαταλείψει την Ελλάδα για τις ΗΠΑ λίγες μόνο μέρες μετά και ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες στενών συγγενών και φίλων του ζευγαριού, δρομολόγησαν εξελίξεις.

Οι Αρχές θεωρούν πως η Χριστίνα Εξαρχουλέα δολοφονήθηκε και πως ο δράστης φρόντισε να εξαφανίσει τη σορό της.

Όπως αναφέρεται στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας, η Χριστίνα Εξαρχουλέα δολοφονήθηκε στις 24 Οκτωβρίου του 2017, στο σπίτι που έμενε με τον σύζυγό της. Ο χρόνος προσδιορίζεται από τις 16.00 το απόγευμα μέχρι τις 21.00 το βράδυ.

Ο καταζητούμενος σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα είχε μιλήσει στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» λίγες μέρες μετά την εξαφάνιση της γυναίκας του. Επέμενε πως την είδε να φεύγει από το σπίτι με μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών.

Ο ίδιος ανέφερε αρχικά πως δεν υπήρξε τσακωμός με τη σύζυγό του. Αργότερα ωστόσο είπε πως εκείνη την ημέρα οι δυο τους καβγάδισαν, χωρίς όμως τα πράγματα να ξεφύγουν.

Ο καταζητούμενος δήλωσε τότε πως η 57χρονη έφυγε από το σπίτι και δεν επέστρεψε ποτέ. Μία σειρά κατοίκων της περιοχής όμως, είχαν πει πως πήγε για ψώνια σε σούπερ μάρκετ και επέστρεψε σπίτι της.

Οι αντιφάσεις

Ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα φρόντιζε από την πρώτη στιγμή να αφήνει αιχμές για τους στενούς συγγενείς της γυναίκας του. Ο ίδιος ορκιζόταν πως όχι μόνο δεν γνώριζε το παραμικρό, αλλά και πως είχε προσπαθήσει να τη βοηθήσει σε δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

Λίγες μόνο μέρες μετά την εξαφάνισή της, ο σύζυγός της βγάζει διαβατήριο και ταξιδεύει στις ΗΠΑ. Από τότε δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα.

Όλα αυτά τα χρόνια ο καταζητούμενος πλέον για τη δολοφονία της συζύγου του, δεν επικοινώνησε ποτέ με τις Αρχές που έκαναν έρευνα για την εξαφάνισή της.

Οι συζητήσεις στην τοπική κοινωνία δεν σταμάτησαν ποτέ, από το 2017 μέχρι σήμερα. Η δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια της 57χρονης αποκάλυψε πως τις αρχικές υποψίες των Αρχών περί εγκληματικής ενέργειας, ενίσχυσε ένα σημείωμα που βρέθηκε στο πορτοφόλι της.

Ο καταζητούμενος δήλωνε αθώος και φρόντιζε εκείνο το πρώτο διάστημα των ερευνών να αναφέρει πως η γυναίκα του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται, με τις ελληνικές Αρχές να είναι πλέον πεπεισμένες πως έχουν να κάνουν με δολοφονία. Με ένα έγκλημα που σχεδιάστηκε με προσοχή, ώστε να αποπροσανατολιστούν οι Αρχές και οι στενοί συγγενείς της άτυχης γυναίκας.