Για στάση που πλήττει τους δανειολήπτες και ευνοεί τα ξένα funds κατηγορεί την κυβέρνηση ο Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, η κυβέρνηση που κατέχει το ρεκόρ στους πλειστηριασμούς χαρακτηρίζει «χρεοκοπημένη συνταγή» την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Θέλει θράσος, συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς, να έχεις παραδώσει τη χώρα στα ξένα funds και να κουνάς και το δάκτυλο, προσθέτοντας πως ο εξωδικαστικός μηχανισμός, για τον οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση και τον οποίο τροποποιεί ανά δίμηνο, έχει αποτύχει παταγωδώς έχοντας ρυθμίσει ένα ελάχιστο ποσοστό του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αυξάνεται συνεχώς.

Η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων και των Ελληνίδων αλλάζει χέρια με τις ευλογίες σας, υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι ως προς το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου το ζήτημα λύθηκε σε βάρος των δανειοληπτών με επιλογή της κυβέρνησης».

«Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες», καταλήγει στη δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «τροχονόμους συμφερόντων».