H 20χρονη κοπέλα είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης της δολοφονίας του 27χρονου από τον 20χρονο στον Άγιο Δημήτριο. Ο δικηγόρος της Νίκος Ιωάννου μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε πως δεν είχε καμία γνώση για την πρόθεση του κατηγορούμενου να προχωρήσει στο έγκλημα. Όπως είπε η νεαρή γυναίκα δεν είχε καταλάβει ούτε υποψιαστεί τίποτα και ήταν κάτι που δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό της.

«Όταν βλέπεις ότι ο πρώην σου με τον νυν σου έχουν εγκαθιδρύσει μια επικοινωνία, μιλούν, υπάρχει μια αντιζηλία, δεν μπορείς να φανταστείς ότι θα δώσουν ραντεβού -έστω για ξύλο- και ο ένας από τους δύο θα έχει μαχαίρι και θα το βγάλει…» πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της.

Μάλιστα όπως είπε ο κ. Ιωάννου η κοπέλα είχε πει στον κατηγορούμενο ότι δεν υπήρχε λόγος να συναντηθούν, προσπαθώντας να τον αποτρέψει.

Η 20χρονη ενημερώθηκε σταδιακά για την κατάληξη που είχε η συνάντηση. «Η ίδια έμαθε τι είχε συμβεί από τη μητέρα της, όταν την ενημέρωσε πως κάτι σοβαρό έχει συμβεί στην οικογένεια», ανέφερε ο δικηγόρος της.

Όπως περιγράφεται, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει ή να κατανοήσει άμεσα την κατάσταση, ούτε να δώσει καθαρά την μαρτυρία της.

Τα πρώτα λόγια του 20χρονου όπως μετέδωσε το MEGA ήταν τα εξής: «Ήταν η κακιά η ώρα. Ζήτω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, ήταν κάτι στιγμιαίο. Ειπώθηκαν λόγια που δεν έπρεπε και ξέφυγε η κατάσταση. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω».

Η 20χρονη νυν σύντροφος του δράστη και πρώην του θύματος όπως και η φίλη της αντιμετωπίζουν κατηγορία για υπόθαλψη εγκληματία.

Για τα μάτια μιας κοπέλας το άγριο φονικό

Η 20χρονη κοπέλα χώρισε πρόσφατα από τη σχέση 3 χρόνων που διατηρούσε με τον 27χρονο. Τότε ήταν που έβαλε στη ζωή της τον 20χρονο δράστη. Οι δυο άνδρες διεκδικούσαν την πρωτοκαθεδρία στην καρδιά της, μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης, όταν αποφάσισαν να δώσουν το μοιραίο ραντεβού.

«Εγώ μιλούσα και με τους δύο. Στο θύμα έλεγα: “Σε παρακαλώ, άφησέ με. Έχω προχωρήσει”. Ο δράστης μου είπε ότι κανόνισαν να βρεθούν. Του είπα: «Μην πας, μην πας, σε παρακαλώ» και εκείνος μου απάντησε «Όχι, θα πάω». Έμαθα δύο ώρες μετά τι είχε συμβεί. Δεν μπορούσα να το πιστέψω», ισχυρίστηκε η 20χρονη κατηγορούμενη.

Το χρονικό

Ο δράστης έφτασε στο πάρκο μαζί με τον φίλο του. Εκεί συνάντησαν το θύμα και αμέσως τα αίματα άναψαν. Μαζί είχε και ένα μαχαίρι. Αφού η λογομαχία άρχισε να γίνεται πολύ έντονη χτύπησε με αυτό στην περιοχή του θώρακα τον 27χρονο τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Ο 27χρονος βλέποντας το μαχαίρι των 20 εκατοστών που κρατούσε ο 20χρονος προσπάθησε να αμυνθεί. Εκτός από το θανατηφόρο τραύμα φέρει άλλα δυο: ένα στο λαιμό και ένα στο κεφάλι.

Έκρυψε το μαχαίρι στην ταράτσα

Μετά το έγκλημα ο 20χρονος έκρυψε το φονικό μαχαίρι πίσω από θερμοσίφωνα στο σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο, σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Οι αστυνομικοί το πρωί έκαναν έφοδο στο σπίτι του 20χρονου στην ταράτσα του οποίου εντόπισαν το φονικό μαχαίρι με το οποίο τραυμάτισε θανάσιμα τον 27χρονο.

Όσο η έρευνα της αστυνομίας προχωρούσε, τα περιθώρια στένευαν για τους εμπλεκόμενους. Πρώτος έσπασε ο 20χρονος φίλος του δράστη. Πήγε στην αστυνομία και ομολόγησε τα όσα έγιναν υποστηρίζοντας πως δεν ήξερε ότι ο φίλος του είχε μαζί του μαχαίρι.

Η δίκη των τριών συλληφθέντων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία ορίστηκε για τη Δευτέρα και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Ο 20χρονος δράστης πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.