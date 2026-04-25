Η άνοιξη αποτελεί περίοδο αυξημένης δραστηριότητας για τα ζώα συντροφιάς – και αντίστοιχα αυξημένων περιστατικών στην κτηνιατρική πράξη. Περισσότερες βόλτες, μεγαλύτερη έκθεση στο περιβάλλον και συχνότερη επαφή με άλλα ζώα διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ευκαιριών, αλλά και κινδύνων.

Στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», μαζί με τον κτηνίατρο Μιχάλη Κατσιμπούλα, DVM, PhD, ερευνητή Β΄ – αναπληρωτή καθηγητή Χειρουργικής Ερευνας στο Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών και πρόεδρο – CEO του Αττικό Νοσοκομείο Ζώων, καταρτίσαμε έναν σύντομο, πρακτικό οδηγό πρόληψης. Ο ρόλος του σύγχρονου κηδεμόνα – ή, αν προτιμά κανείς, του «γονιού» ενός τετράποδου – δεν είναι να περιορίσει αυτή τη δραστηριότητα, αλλά να την υποστηρίξει με πρόληψη και γνώση.

Δαγκώματα: το πρόβλημα που φαίνεται λιγότερο απ’ όσο είναι

Πρόσφατα, ο σκύλος Barnie προσκομίστηκε με μικρά τραύματα έπειτα από δάγκωμα από άλλο ζώο. Εξωτερικά, η εικόνα έμοιαζε ήπια. Στη χειρουργική διερεύνηση, όμως, διαπιστώθηκε εκτεταμένη βλάβη στους υποκείμενους ιστούς και σημαντική μόλυνση, επισημαίνει ο κ. Κατσιμπούλας.

Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό των δαγκωμάτων: η πραγματική έκταση της βλάβης δεν είναι ορατή.

Πρακτικά:

Αποφυγή ανεξέλεγκτων επαφών

Χρήση λουριού σε άγνωστα περιβάλλοντα

Αμεση κτηνιατρική εκτίμηση, ακόμη και σε «ήπια» τραύματα

Αμεση αντίδραση

Ηπιος καθαρισμός με φυσιολογικό ορό

Οχι πίεση ή απόπειρα σύγκλεισης του τραύματος

Οχι ανθρώπινα φάρμακα

Αμεση μεταφορά σε κτηνίατρο

Αλλεργίες: όταν το εποχικό γίνεται χρόνιο

Η αύξηση της γύρης, της σκόνης και των παρασίτων οδηγεί σε έξαρση αλλεργικών περιστατικών. Κνησμός, ωτίτιδες και δερματίτιδες αποτελούν από τις συχνότερες αιτίες επίσκεψης στον κτηνίατρο.

Η καθυστέρηση ή η εμπειρική χρήση φαρμάκων χωρίς διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια φλεγμονή και πιο σύνθετη θεραπευτική διαχείριση.

Εξωπαράσιτα: φορείς νοσημάτων, όχι απλή ενόχληση

Ψύλλοι, τσιμπούρια και σκνίπες δεν αποτελούν απλή ενόχληση. Είναι φορείς παθογόνων με σημαντική κλινική επιβάρυνση.

Η πρόληψη πρέπει να είναι εξατομικευμένη και συστηματική.

Ξένα σώματα και κατάποση: ένας υποτιμημένος κίνδυνος

Σε πρόσφατο περιστατικό, σκύλος προσκομίστηκε με απόστημα στις τελευταίες πλευρές. Η διερεύνηση ανέδειξε ενδοκοιλιακό απόστημα που προκλήθηκε από κατάποση ξύλινου καλαμακιού τροφίμων (π.χ. σουβλάκι).

Τα ξένα σώματα δεν προκαλούν πάντα άμεση απόφραξη. Μπορούν να διαπεράσουν ιστούς και να οδηγήσουν σε σοβαρές, καθυστερημένες επιπλοκές.

Τι να προσέξετε:

Αποφυγή πρόσβασης σε απορρίμματα και τροφές δρόμου

Επαγρύπνηση σε εμετούς, ανορεξία ή λήθαργο

Εγκαιρη αξιολόγηση πριν η κατάσταση γίνει χειρουργική

Θερμική καταπόνηση:

ο «πρόωρος» κίνδυνος

Οι πρώτες υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν ιδιαίτερα ζώα που δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί. Η επιβάρυνση μπορεί να είναι ταχεία, ειδικά σε βραχυκέφαλες φυλές και ζώα με αυξημένο σωματικό βάρος. Η άνοιξη δεν είναι επικίνδυνη περίοδος – είναι περίοδος αυξημένων απαιτήσεων. Τα περισσότερα επείγοντα περιστατικά δεν είναι τυχαία. Είναι προβλέψιμα. Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο κρίνεται η σύγχρονη κηδεμονία: όχι στην αντίδραση, αλλά στην πρόβλεψη.