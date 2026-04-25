Συγκλονιστική διάσωση σημειώθηκε στον Βόλο όπου ένας 41χρονος μοναχός στάθηκε «τυχερός μέσα στην ατυχία του» μετά την πτώση του σε χαράδρα σε δύσβατη περιοχή. Ο άνδρας παρέμεινε εγκλωβισμένος επί 72 ώρες, τραυματισμένος αλλά με τις αισθήσεις του, μέχρι που εντοπίστηκε από διερχόμενους πεζοπόρους.

Το απόγευμα της Παρασκευής, τέσσερις πεζοπόροι που κινούνταν κοντά στο σημείο άκουσαν τις απεγνωσμένες φωνές του τραυματία. Αμέσως ειδοποίησαν τις Αρχές μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, κινητοποιώντας μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος στις Αρχές, περπατούσε στην περιοχή «Βαθύρεμα», ανάμεσα στο Κλήμα Φυτόκου στη Νέα Ιωνία και τη Μακρινίτσα, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε. Ο μοναχός τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, ενώ η πυκνή βλάστηση, τα απότομα βράχια και η απουσία μονοπατιού τον παγίδευσαν χωρίς καμία δυνατότητα διαφυγής.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η χαράδρα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσβατη, με την πρόσβαση να είναι απαιτητική ακόμη και για έμπειρους περιπατητές. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι πεζοπόροι κατάφεραν να εντοπίσουν τον τραυματία, ο οποίος είχε συρθεί μέσα σε μια σπηλιά για να προστατευτεί από το κρύο και πιθανόν από άγρια ζώα.

Η επιχείρηση διάσωσης

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου ήταν άμεση. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς το σημείο παρουσίαζε απότομες κλίσεις και περιορισμένη ορατότητα, καθιστώντας τον συντονισμό των δυνάμεων περίπλοκο.

Γύρω στις 21:40 το βράδυ, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 41χρονο και να τον ανασύρουν από τη χαράδρα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, εξαντλημένος, αφυδατωμένος και σοβαρά τραυματισμένος, ωστόσο εκτός άμεσου κινδύνου για τη ζωή του.

Η ψυχραιμία που τον έσωσε

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο μοναχός γνώριζε καλά την περιοχή, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό. Παρά τον τραυματισμό του, κράτησε την ψυχραιμία του, σύρθηκε ως μια σπηλιά απ’ όπου ανέβλυζε νερό και φρόντισε να πίνει για να αποφύγει την αφυδάτωση. Ταυτόχρονα προσπαθούσε να παραμείνει ξύπνιος και να μη χάσει τις αισθήσεις του, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια μετακίνησης θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάστασή του.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες και ένας διασώστης του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία με φορείο μέχρι το σημείο όπου είχε φτάσει το ασθενοφόρο, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη δύσκολη αποστολή.