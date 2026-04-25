Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα ότι τα εισιτήρια για τα Game 1 και Game 2 των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Μονακό εξαντλήθηκαν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο της ομάδας.

Η διαδικασία διάθεσης δεν κράτησε παρά μόλις 55 λεπτά, με χιλιάδες φίλους των «ερυθρόλευκων» να σπεύδουν διαδικτυακά για ένα εισιτήριο και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να αναμένεται κατάμεστο στις δύο πρώτες αναμετρήσεις.

Η ισχυρή αυτή ανταπόκριση αποτυπώνει τη στήριξη προς την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε μια κρίσιμη σειρά που οδηγεί προς το Final Four.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το sold out με τη Μονακό

«SOLD OUT σε χρόνο ρεκόρ!

Σε μόλις 55 λεπτά τα εισιτήρια και των δύο αγώνων των πλέι οφ της Ευρωλίγκας κόντρα στην AS Monaco εξαντλήθηκαν!

Η δύναμή μας είστε εσείς. Συνεχίζουμε μαζί!

Με την βοήθεια της τράπεζας Πειραιώς «κοκκινίζουμε» το ΣΕΦ και κάνουμε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στο Final 4!».

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα