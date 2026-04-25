Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN, το Σάββατο 25 Απριλίου, αναφερόμενος στην ηλικία του, στην επανασύνδεση με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη και στο περιστατικό με τα δάκρυα του Στράτου Τζώρτζογλου. Ο ηθοποιός έκανε λόγο για «εξευτελισμό» της τηλεόρασης, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη σκηνή «ντροπή για όλους».

Σχολιάζοντας το περιστατικό, ο Απόστολος Γκλέτσος ανέφερε ότι ο Στράτος Τζώρτζογλου είναι ένα «πονεμένο παιδί» που βιώνει μια δύσκολη περίοδο. Παράλληλα, άφησε αιχμές για όσους αποφάσισαν να του δείξουν φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του, ασκώντας κριτική στον τρόπο που ορισμένες ψυχαγωγικές εκπομπές διαχειρίζονται ευαίσθητα θέματα.

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός δήλωσε: «Είμαι 60. Κανείς δεν χαίρεται να γερνάει. Όμως υπάρχουν κάποια αντίδοτα που απαλύνουν αυτή τη στενοχώρια. Βλέπεις κυρίως τη σχέση σου με τον εαυτό σου να γίνεται καλύτερη και όταν η σχέση σου με τον εαυτό σου γίνεται καλύτερη, αυτομάτως γίνεται και η σχέση σου με τον περίγυρό σου».

Για την επανασύνδεσή του με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη, σημείωσε ότι κάτι τέτοιο απαιτεί αμοιβαία θέληση και προσπάθεια: «Βεβαίως μπορεί να γίνει επανασύνδεση, αλλά θέλει κόπο. Θέλει και από τους δύο ανθρώπους σοβαρότητα και θέλει να το παλέψεις», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει αντιμετωπίσει ζήλια από τις συντρόφους του λόγω επαγγέλματος, απάντησε: «Δεν έχω δεχτεί ζήλια από τις συντρόφους μου λόγω του επαγγέλματός μου, γιατί νομίζω ότι είμαι ειλικρινής και καταλαβαίνουν την ειλικρίνειά μου. Κι εγώ ό,τι λέω το εννοώ».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Απόστολος Γκλέτσος επέστρεψε στο θέμα του Στράτου Τζώρτζογλου, σχολιάζοντας: «Αυτό είναι αυτοεξευτελισμός της τηλεόρασης. Είναι ένα παιδί πονεμένο. Είναι σε μία κατάσταση που πονάει και πας και του κάνεις αυτό; Ντροπή μας. Όχι σε αυτόν που το κάνει. Σε όλους μας».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Απόστολος Γκλέτσος και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη παραμένουν μαζί. Τον Φεβρουάριο του 2026 πραγματοποίησαν μια ρομαντική απόδραση στην Ύδρα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.