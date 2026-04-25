Έντονη αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η νέα βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον με τίτλο «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά. Ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», Νταν Ριντ, εξαπέλυσε δριμεία κριτική, χαρακτηρίζοντας τον Τζάκσον «χειρότερο από τον Τζέφρι Έπσταϊν».

Ο Ριντ αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο η ταινία προσεγγίζει τη ζωή του «βασιλιά της ποπ», υποστηρίζοντας ότι αποσιωπάται πλήρως το θέμα των καταγγελιών εις βάρος του. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πώς μπορείς να πεις μια αυθεντική ιστορία για τον Μάικλ Τζάκσον χωρίς να αναφέρεις ποτέ το γεγονός ότι κατηγορήθηκε σοβαρά για κακοποίηση παιδιών;».

Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο πρόσθεσε: «Λέει ότι οι άνθρωποι δεν νοιάζονται που ήταν παιδόφιλος. Κυριολεκτικά, οι άνθρωποι απλώς δεν νοιάζονται. Πιστεύω ότι πολλοί απλώς αγαπούν τη μουσική του και κλείνουν τα αυτιά τους. Και εκτός αν υπάρχουν πραγματικά αποδεικτικά βίντεο του Μάικλ Τζάκσον να έχει σεξουαλική επαφή με ένα 7χρονο παιδί, δεν ξέρω τι θα ήταν αρκετό για να αλλάξει γνώμη σε αυτούς τους ανθρώπους».

Ο δημιουργός του «Leaving Neverland» συνέχισε λέγοντας: «Το “Leaving Neverland” έδειξε ότι οι άνθρωποι δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν: αν φέρεις μια αγωγή, δεν παίρνεις χρήματα μέχρι να κερδίσεις στο δικαστήριο. Και όταν κερδίζεις, αυτό σημαίνει ότι έχεις αποδείξει την υπόθεσή σου».

Αναφερόμενος στον σκηνοθέτη της νέας παραγωγής, υπογράμμισε: «Για τον Αντουάν Φουκουά να κατηγορεί ανθρώπους για αρπαγή χρημάτων είναι κάπως ειρωνικό. Μου φαίνεται ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ταινία απλώς βγάζουν χρήματα».

Πρόσθεσε ακόμη: «Αν κάποιος κερδίζει χρήματα, αυτό είναι η περιουσία του Μάικλ Τζάκσον και οι άνθρωποι που εργάστηκαν σε αυτή τη βιογραφική ταινία. Οι Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σάφτσουκ δεν έχουν πάρει ούτε ένα σεντ από τις κατηγορίες τους».

Σε άλλο σημείο σημείωσε: «Ο Τύπος φαίνεται να στηρίζει τον “μηχανισμό” Τζάκσον. Η περιουσία και η βάση των θαυμαστών του έχουν πάντα διασφαλίσει ότι η κριτική συνοδεύεται από επιθέσεις και δυσφήμιση. Υπάρχουν πολλά χρήματα που μπορούν να κερδηθούν από οποιαδήποτε σύνδεση με το brand του Τζάκσον».

Και κατέληξε: «Αν μπορείς να συμμετέχεις στην επιτυχία αυτής της ταινίας, τότε αυτό είναι καλό για εσένα. Πολλοί θα αγνοήσουν τυχόν ενστάσεις και θα πουν απλώς ότι είναι μια καλή μουσική ταινία, παραβλέποντας ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν χειρότερος και από τον Τζέφρι Έπσταϊν».

Από την πλευρά του, ο Αντουάν Φουκουά απάντησε στις επικρίσεις δηλώνοντας: «Μερικές φορές οι άνθρωποι κάνουν άσχημα πράγματα για χρήματα».

Η νέα ταινία, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φούκουα, έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή, συγκεντρώνοντας ποσοστό αποδοχής 96% από το κοινό στο Rotten Tomatoes, σε περισσότερες από 1.000 αξιολογήσεις.

Τέλος, παρά τις επικρίσεις των κριτικών, η ταινία καταγράφει την άνοδο του Μάικλ Τζάκσον από παιδικό αστέρι των Jackson 5 σε είδωλο της δεκαετίας του 1980, ολοκληρώνοντας την αφήγησή της γύρω στο 1988 και παραλείποντας τις μεταγενέστερες κατηγορίες για κακοποίηση, τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε και για τις οποίες αθωώθηκε.