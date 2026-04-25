Θα καταφέρει ο ΟΦΗ να σταματήσει τον ΠΑΟΚ; Οποιος υποστηρίξει πως ο (αποψινός) τελικός του Κυπέλλου δεν έχει φαβορί, λαθεύει. Ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα στα προγνωστικά, κυρίως γιατί πάντα παίζει ρόλο η φανέλα μιας ομάδας.

Στον αντίποδα, το σύνολο από το Ηράκλειο ευελπιστεί να ζήσει τον «θρίαμβο της μιας βραδιάς», να επιστρέψει με το τρόπαιο στην Κρήτη και να επιβεβαιώσει πως αυτή την εποχή όντως βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τον αντίπαλό του.

Ισως εδώ να κρύβεται το πού μπορεί να στηριχθεί ο ΟΦΗ σε έναν τελικό που ίσως εξελιχθεί παραπάνω αμφίρροπος σε σχέση με όσα πολλοί αναμένουν.

Αλλά τι είναι αυτά τα παιχνίδια; Κυρίως στιγμές. Στιγμιότυπα που θα θυμόμαστε χρόνια και χρόνια μετά. Είναι τα σλάλομ του Βάσια Χατζηπαναγή το 1976 στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν αυτός ο μακρυμάλλης με τις μπούκλες μας συστήθηκε κόντρα στον Ολυμπιακό και έδωσε το Κύπελλο στον Ηρακλή στα πέναλτι.

‘Η το σόου του Νίκου Αναστόπουλου το 1979 στο Νέο Φάληρο, το 3-1 του Πανιωνίου με την ΑΕΚ. Ενα χρόνο μετά, η Καστοριά των Δίντσικου και Τσιρώνη που έμοιαζαν με σαϊτες, σάρωσε με σκορ 5-2 τον Ηρακλή στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Το 1987 το μοναδικό τρόπαιο του ΟΦΗ κόντρα στον Ηρακλή (νίκη στα πέναλτι) και το 1994 ο απίστευτος τελικός με το 3-3 και την ευστοχία του Παναθηναϊκού στη διαδικασία απέναντι στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

Αν πάμε στο 1996 θα θυμηθούμε παραπάνω το αντίο του Μπάγεβιτς παρά το 7-1 της ΑΕΚ επί του Απόλλωνα, σε ένα κύκνειο άσμα μιας ολόκληρης εποχής. Φωτίστηκε η Πλατεία το ’98 για το γκολ του Ναλιτζή στο 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης», το 2009 είχαμε το 15-14 του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στα πέναλτι, ίσως στον πλέον συγκλονιστικό τελικό όλων των εποχών.

Και μετά υπήρξε μια περίοδος που είχε τη σφραγίδα του ΠΑΟΚ. Από το 2017 έως το ’21 εμφανίστηκε σε τέσσερις τελικούς και κατέκτησε το Κύπελλο ισάριθμες φορές.

Οσο για τον πολυνίκη του θεσμού; Ο Ολυμπιακός και εδώ δεν έχει αντίπαλο καθώς έχει υψώσει την κούπα 29 φορές. Αφήστε που έχει και το ρεκόρ των σερί κατακτήσεων από το 1957 έως το ’61.

Απόψε, όμως, είναι η βραδιά του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Των ηχηρών ονομάτων από τη μια και της ομάδας που πέρυσι έδειξε ανέτοιμη με τους Ερυθρόλευκους αλλά τώρα δείχνει να έχει αποκτήσει εμπειρία.

Ποιος θα χαμογελάσει;