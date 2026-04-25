Για τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε πρόσφατα στην Κρήτη, μίλησε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου κ. Βασίλης Καραστάθης, σημειώνοντας πως η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται μέχρι στιγμής με τυπικό τρόπο για την περιοχή, ωστόσο χαρακτηρίζεται από μεγάλη ένταση. Ακόμα αναφέρθηκε και στις δηλώσεις για επικείμενο μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό.

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ, «η ακολουθία είναι πολύ πλούσια σε αριθμό σεισμών και περιλαμβάνει και αρκετά ισχυρούς μετασεισμούς». Παράλληλα, τόνισε ότι δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη αποκλιμάκωση του φαινομένου, γεγονός που δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

«Δεν έχει αρχίσει να αραιώνει η δραστηριότητα, να πέφτουν οι ρυθμοί, επομένως δεν μπορούμε σήμερα να είμαστε καθησυχαστικοί», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο πως κάτι τέτοιο είναι απολύτως φυσιολογικό στα πρώτα στάδια μιας σεισμικής ακολουθίας.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη ένα με δύο 24ωρα ώστε να αρχίσει να διαφαίνεται σταδιακή ύφεση της δραστηριότητας.

Αναφερόμενος στον κύριο σεισμό, ο κ. Καραστάθης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο αναμενόμενο για την περιοχή της Κρήτης. «Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σεισμούς αυτού του μεγέθους στη συγκεκριμένη ζώνη, δεν μας προξενεί εντύπωση. Από το σημείο όπου εκδηλώθηκε, περιμέναμε μια σημαντική μετασεισμική ακολουθία, κάτι που επιβεβαιώνεται», ανέφερε.

Τι ισχύει για τα σενάρια μεγάλου σεισμού στον Κορινθιακό

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκε και το ζήτημα των πρόσφατων δημοσιευμάτων για ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο τα επόμενα χρόνια.

Ο σεισμολόγος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για ασφαλή συμπεράσματα. «Δεν γνωρίζουμε τη μελέτη στην οποία βασίζονται αυτές οι εκτιμήσεις. Για να αξιολογηθεί μια τέτοια πρόβλεψη, πρέπει να είναι δημοσιευμένη και να γνωρίζουμε τη μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί», τόνισε.

Όπως εξήγησε, διεθνώς εφαρμόζονται διάφορα σύγχρονα επιστημονικά μοντέλα, τα οποία ωστόσο βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και δεν χρησιμοποιούνται επιχειρησιακά για πρόγνωση σεισμών.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα να μετατρέψουμε τέτοια δεδομένα σε αξιόπιστες προβλέψεις συγκεκριμένου χρόνου και μεγέθους σεισμού», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν προκύπτει κάποια ασυνήθιστη σεισμική δραστηριότητα στον Κορινθιακό.

«Είναι γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με συσσωρευμένες τάσεις και ότι έχει περάσει μεγάλο διάστημα χωρίς ισχυρό σεισμό, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε και με ποιο μέγεθος θα εκδηλωθεί ένα τέτοιο γεγονός», ανέφερε.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερα σεισμογενής χώρα και ότι η εκδήλωση ισχυρών σεισμών αποτελεί μέρος της φυσικής εξέλιξης των γεωδυναμικών διεργασιών.

«Κάποια στιγμή ένας σεισμός της τάξης των 6 Ρίχτερ θα συμβεί, ειδικά σε περιοχές με ιστορικό έντονης δραστηριότητας. Αυτό είναι βέβαιο, αλλά δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά», σημείωσε.