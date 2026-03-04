Ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε τα τελευταία 24ωρα σε σχολική μονάδα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια διαλείμματος, ένας 17χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε συνομήλικό του μέσα στον χώρο της τουαλέτας του σχολείου. Τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ως πιθανή αιτία της συμπλοκής αναφέρονται προσωπικές διαφορές, που φαίνεται να σχετίζονται με ερωτική αντιζηλία.

Ο 17χρονος μαθητής που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη.