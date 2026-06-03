Ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Κρητηνίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το rodosreport.gr, όχημα εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Έμπωνα και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Ρόδου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό παθολογικό επεισόδιο που ενδέχεται να προηγήθηκε του τροχαίου. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα διαπιστωθούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Στο σημείο του δυστυχήματος επιχείρησαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ η προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού.