Ένας 50χρονος καβοδέτης τραυματίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στο λιμάνι της Μυτιλήνης, κατά τη διαδικασία απόπλου του πλοίου «Νήσος Ρόδος» με προορισμό Χίο και Πειραιά. Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7.00 μ.μ., όταν έσπασε ο αριστερός κάβος του πλοίου και τον χτύπησε στο πόδι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.

Μετά το περιστατικό, το πλοίο ελέγχθηκε από τον νηογνώμονα και αναμένει την έκδοση του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του προς τον προορισμό του.

Στο «Νήσος Ρόδος» επιβαίνουν συνολικά 211 επιβάτες, 22 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά, 6 δίκυκλα και 1 λεωφορείο.

Ο κάβος που έσπασε μπλέχτηκε σε μία από τις προπέλες του πλοίου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή δύτη για την απομάκρυνσή του.